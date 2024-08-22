大谷が39個目の盗塁を成功。「40-40」まであと1本塁打・1盗塁となった(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間8月21日（日本時間22日）、本拠地でのマリナーズ戦に「1番・DH」で先発出場。4打数1安打1盗塁の成績だった。チームは8-4で勝利してマリナーズ戦3連戦スイープを果たし、4連勝を飾った。【動画】「40-40」の偉業へダブル王手！大谷翔平が39個目の盗塁を決めたシーン大谷は5回一死の第3打席で右前打で出塁する