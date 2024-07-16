¥Ñ¥­¥Ã¤È¿¿¤óÃæ¤Ç2¤Ä¤Ë³ä¤ì¤ë¥°¥ê¥³¤Î¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥¢¥¤¥¹¡Ö¥Ñ¥Ô¥³¡×¡£³§¤µ¤ó¤â°ìÅÙ¤Ï¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£Í§Ã£¤ä²ÈÂ²¤È¥·¥§¥¢¤â½ÐÍè¤Æ¡¢ÊØÍø¤À¡£Í§Ã£¤ä²ÈÂ²¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤ì¤Ð¤ÎÏÃ¤À¤¬......¡£¤¿¤È¤¨¤Ðº£¡¢1¿Í¤­¤ê¤Ê¤Î¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Ñ¥Ô¥³¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤¬²È¤Ê¤é¡¢ÊÒÊý¤ÏÎäÅà¸Ë¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢½ÐÀè¤À¤Ã¤¿¤é¡©¤·¤«¤â¡¢°ì½Ö¤Ç¥¢¥¤¥¹¤¬ÍÏ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î½ë¤¤Æü¤À¤Ã¤¿¤é¡©¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¤â¤¦