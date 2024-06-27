謎の「▽」 大事な意味だった！道路に書かれたマークの中には「▽（逆三角）」がありますが、この標示にはどのような意味があるのでしょうか。また、このマークを見つけた時にはどうすればいいのでしょうか。「▽」の意味は？（※画像はイメージです）道路には文字や記号など様々な情報が書かれていますが、中でも「▽（逆三角）」のマークは「前方優先道路」という道路標示で、自分が走行している道路に交差する道路のほ