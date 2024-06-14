スタイルエディトリアルブランド「niko and …（ニコアンド）」は、7月12日（金）から、スーパーミステリー・マガジン『ムー』（ワン・パブリッシング）のコラボアイテムを発売する。それに先駆け、公式WEBストア「．st」では、6月14日（金）から予約受付を開始した。【写真】『ムー』愛読者は必見！UMAデザインのトートバッグもかわいい〜■“怪しいこと”がいっぱい今回コラボアイテムとして登場するのは、『ムー』で「Bar