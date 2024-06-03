北朝鮮から飛来した風船により破損したとみられる乗用車＝2日、韓国・京畿道（地元警察提供・聯合＝共同）【ソウル共同】韓国大統領府は3日、北朝鮮との緊張緩和を図り南北首脳が2018年に締結した軍事合意の効力を全面的に停止する方針を発表した。北朝鮮が、ごみをぶら下げた大量の大型風船を韓国側に飛ばしたことなどを受けた措置。北朝鮮のキム・ガンイル国防次官は2日夜（日本時間同）、風船を飛ばすことを「暫定的に中断す