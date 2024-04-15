シビック」に新たなスポーティグレード追加！2024年1月の「東京オートサロン」でホンダは、「シビックRS」のプロトタイプを初公開しました。同車は「RS」の名を冠しているだけに、走りを意識したグレードであることは読み取れますが、シビックには究極のスポーツカーとして「タイプR」も存在しています。では、新型シビックRSは、一体どのようなモデルとして登場するのでしょうか。新型「シビックRS」2024年秋に発売！