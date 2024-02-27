テレビ局の名物社員の退社がたびたびニュースになっている。テレビ業界でなにが起きているのか。元テレビ東京社員で桜美林大学教授の田淵俊彦さんは「人気番組を作ってきた実力者ほどテレビ局を離れつつある。その直接の原因はYouTubeやNetflixの台頭ではない」という――。■テレビ界の人材流出が止まらない私は、プレジデントオンラインで2回にわたって、ドラマ「セクシー田中さん」問題を検証してきた。なぜテレビは原作を改変