「悪魔のシステム」「よくわからないままプラスにしたら当たった」「グッズを大量にゲットできた」…「おまけ」のくじに課金して、確率をアップするという驚きのシステムを導入した「くら寿司」。始まってから約半年、反応はどうなのだろうか？【写真】確率UP！という文字につい押したくなってしまう？2000年からスタートした人気コンテンツ『ビッくらポン！®』は、寿司皿5枚で1回挑戦できるくじ引きで、当たりを引き当てれば