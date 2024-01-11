Photo: SpaceX 月への旅、着々と準備中！NASAが有人の月面着陸の再チャレンジに先駆けて、宇宙飛行士を宇宙船から月面まで運ぶエレベーターのテストをおこなっています。計画通り進むと、このエレベーターは2025年と2028年に予定されているアルテミス3と4のミッションでデビューする予定だそうです。どんなエレベーター？2名のNASA宇宙飛行士が、SpaceXのスターシップ有人着陸システムのテス