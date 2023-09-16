韓国の街中で「ビキニ姿でバイク」が騒動へ…！韓国で「ビキニライディング」と呼ばれる若者のグループがソウルの江南（カンナム）や弘大（ホンデ）といった繁華街で、露出度の高いビキニ姿でオートバイやキックボードを乗り回す行為をめぐって騒動が起きた。「何を着ても自由だ」という意見と、「風紀を乱している」という意見がぶつかり合い、議論が沸騰したわけだ。そうした露出度の高いビキニや服装だけに限らず、最近では若者