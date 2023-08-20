インドネシアのバリ島沖で、マリンレジャーを楽しんでいた日本人の親子が海上に落下して、父親が死亡した。地元警察などによると、死亡したのは菊池敏さん(60)。菊池さんは18日、バリ島南部の海で、15歳の息子と2人でフライフィッシュと呼ばれる、船に引っ張られ浮き上がるマリンレジャーを楽しんでいたところ、およそ3メートルの高さから海に落下した。菊池さんは病院に搬送されたが死亡、息子も軽いけがをしている。親子が乗って