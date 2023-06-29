「エンゼルス−ホワイトソックス」（２８日、アナハイム）エンゼルスの大谷翔平投手が初回の打席で右翼線三塁打を放ち、６試合連続安打。２６日の同カードの第４打席から四球、右中間本塁打、四球、右前打、左中間本塁打、右翼線三塁打と６打席連続出塁を記録した。三塁打は両リーグ最多タイの５本目。キングを独走する２８本塁打、１１盗塁もマークしている大谷について中継局は、７月の前に２５本塁打、５三塁打、１０盗塁