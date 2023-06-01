日本時間未明からの試合で大谷が2打席連発→朝には吉田が20試合ぶりソロ■エンゼルス 12ー5 Wソックス（日本時間1日・シカゴ）日本列島の夜明けから朝にかけ、海の向こうで架けられたアーチの数々に驚きと歓喜の声が上がっている。31日（日本時間6月1日）、エンゼルスの大谷翔平投手が2打席連発の2ランとなる14、15号を放ったかと思えば、レッドソックスの吉田正尚外野手も第1打席で7号ソロ。起き抜けのファンには最高のモーニン