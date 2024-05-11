“耳が聞こえない作曲家”佐村河内守氏のゴーストライターを、18年にわたって務めていたことを告白した新垣隆さん。この10年を問うと、「いろいろなことがあって長く感じる一方で、あっという間の10年だったとも感じます。2014年は自分にとって特別な年であることは間違いありません」。そう穏やかながらも神妙な表情で語る。【写真】長い髪をバッサリ切り落とし、サングラスを外して一人で会見した佐村河内守氏「一つひとつ丁寧