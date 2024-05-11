3月30日に最終放送を迎えた「日立 世界ふしぎ発見！」（TBS系、以下「ふしぎ発見！」）が取り上げた国は約170カ国にのぼる。司会の草野仁氏（80）が、出演者の知られざる素顔を明かしてくれた。＊＊＊【写真を見る】最初は出演を断ったという黒柳徹子「番組が放送された38年間は、大学を出て就職した会社員が60歳の定年を迎えるまでの期間とほぼ同じです。これほどの長寿番組となったのですからやるべきことはやったという思い