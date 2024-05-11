〈「狂言師をやっていけないから転向」「プロレスをナメてる！」それでも和泉元彌（49）がハッスル参戦を決めた“一人の伝説的レスラーの存在”〉から続く「そろりそろり」「あむあむ」など和泉元彌のモノマネで人気を博したチョコレートプラネット・長田庄平を和泉元彌はどのように思っているのか。長田と初めて会った時のこと、そして騒動を乗り越えつかんだ幸せな日々を語った。（全3回の3回目／1回目、2回目を読む）【画像】