婚活をしていると、普通なら出会わないような価値観の人にも遭遇するもの。あまりにも失礼なことを言われて絶句したり、こんなクズばかりしか残っていないのかと絶望したことがある人もいるのではないでしょうか。ここではそんな、婚活中に出会ったやばい男性のエピソードを紹介します。若い女性がいいと言われる「婚活中に知り合った40代の男性と、はじめて食事に行きました。当時私は31歳。正直結構年上だなと思っていたんですが