韓国・ソウルの警察は日本人女性の売春を組織的に斡旋したグループを検挙したと発表した。検挙されたのは20代から30代の韓国人男性4人で、2023年11月以降日本人女性の売春を斡旋した疑いがもたれている。韓国メディアによるとグループは、インターネット上に「列島の少女たち」として女性の写真を掲載し日本円で最大17万円以上の価格で売春させていたという。また現地警察は、20代の日本人女性3人について5月、「観光目的」と偽っ