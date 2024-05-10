米アップルは9日までに、タブレット端末「iPad（アイパッド）」の発表会で公開した動画について「的外れだった」と謝罪した。動画の内容をめぐり、ネット上でアーティストらから批判が出ていた。マーケティングに定評があるアップルが広告について謝罪するのは異例だ。アップルが7日のアイパッドの発表会で公開した動画では、大きなプレス機がギターやピアノ、塗料などを押しつぶし、プレス機が上がった際に新型アイパッドが現