【AFP＝時事】米国のジョー・バイデン（Joe Biden）氏がイスラエルへの武器供給を停止する可能性に言及したのを受け、11月の大統領選で再対決するドナルド・トランプ（Donald Trump）前大統領は9日、バイデン氏がイスラム組織ハマス（Hamas）側に付いたと非難した。バイデン氏は8日、イスラエルに対し、パレスチナ自治区ガザ地区（Gaza Strip）最南部ラファ（Rafah）に侵攻した場合、武器や砲弾の供給を停止すると発言。また、イ