英国防省は１２日に発表したロシアのウクライナ侵略に関する報告で、露軍兵士の死傷者数が過去２週間に拡大したとの見方を示し、「東部の前線で、訓練された兵員や（作戦の）調整、装備の不足も要因の可能性がある」との見方を示した。ウクライナ軍の発表を基に分析した。英国防省は、ウクライナ軍の集計方法は検証できないと指摘した上で、この１週間での露軍の死傷者は１日当たり平均８００人以上で、最も少なかった６〜７月