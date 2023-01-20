マスクの長期使用は肌の乾燥や顔のハリなどの低下が進み、顔全体のゆるみが増加するという研究結果が出ているとか。日頃のセルフケア不足も原因の一つ。そんな中、インスタグラムで10万人以上のフォロワーを持つ人気の美容鍼灸師「しゅー先生」がセルフケアに特化したユニークな美容液を開発し、話題を呼んでいる。【写真】インスタで10万人以上のフォロワーを持つ人気の美容鍼灸師「しゅー先生」コロナ時代が続き、マスクの肌ト