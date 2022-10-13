120ml¤Î¤ªÅò¤òÃí¤®¡¢1Ê¬´ÖÈ¤¤Ç¤Û¤°¤·¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ä¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤«¤ÄÐ§¤Î¶ñ¤¬¤Ç¤­¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¤Î¾¢ ¤«¤ÄÐ§¤ÎÁÇ¡×¤¬2022Ç¯10·î13Æü(ÌÚ)¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¿©´¶¤ÎÍñ¤È¡¢ÆÈ¼«µ»½Ñ¤Î¡Ö¤ªÆù¤ä¤ï¤é¤«À½Ë¡¡×¤Ç¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤µ¤ì¤¿¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿©´¶¤ÎÆÚÆù¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÁáÂ®ºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¤Î¾¢ ¤«¤ÄÐ§¤ÎÁÇ¡Ù10·î13ÆüÈ¯Çä ¤ªÅò¤òÃí¤°¤À¤±¤Ç¤Ç¤­¤ë¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ïÍñ¤È¤À¤·