¤³¤ÎÁªÂò¤Î·ë²Ì¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡½¡½¡£µð¿Í¤Ï£²£¸Æü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç¥¹¥«¥¦¥È²ñµÄ¤ò³«¤­¡¢º£½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡Ê£±£°·î£²£°Æü¡Ë¤Ç¹áÀî¡¦¹â¾¾¾¦¤ÎÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Î£±°Ì»ØÌ¾¤ò·è¤á¤¿¡££²Ç¯¤Ö¤ê?¸øÉ½?¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢Ï¢ÇÔ¤ò½Å¤Í¤Æ¤­¤¿¶¥¹ç¥É¥é£±³ÍÆÀ¤ØµåÃÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸¶Ã¤ÆÁ´ÆÆÄ¡Ê£¶£´¡Ë¤â½ÐÀÊ¤·Ìó£³»þ´Ö¤ËµÚ¤ó¤À²ñµÄ¸å¡¢ÂçÄÍµåÃÄÉûÂåÉ½¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡££±°Ì»ØÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌ¾Á°¤³¤½Èò¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡ÖÂÎ¤Ï¾®