国境手前に差し掛かった国際列車で始まった荷物検査。静まり返る車内、迷彩柄の制服を着た係官が乗客の荷物をしらみつぶしにチェックしていきます。やがてある日本人旅行者のスーツケースから不審物を見つけます。隠されるように厳重にしまっていた錠剤らしきもの。「おい、なんだこれは？」と係官に問いただされた旅行者は次の瞬間…。【写真】「違法薬物か？」と係官が疑ったのは大人からも愛されるお菓子でした「国境管理の人に