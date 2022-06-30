Image: STARBUCKS 遊び心って大事！ 韓国のスターバックスコーヒーとサムスンが手を組み、Galaxy用のケースや完全無線イヤフォン用ケースといったアイテムを展開しています。中でも物欲を刺激するのが、コーヒーカップ型のイヤフォン用ケース「Latte art buds case」。ラテアートがリアルですが、パカっと開くと中にGalaxy Buds 2が入っているのです。人々が求めるのはこういうのだよマグカ