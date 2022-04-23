½÷»Ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊWCL¡Ë½à·è¾¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¦¥Õ¥§¥á¥Ë¤È¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤¬ÂÐÀï¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬5¡Ý1¤ÈÂç¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÉáÃÊ¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎÃË»Ò¥Á¡¼¥à¤¬ËÜµòÃÏ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ø¥«¥ó¥×¡¦¥Î¥¦¡Ù¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢9Ëü1,648¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÆ°°÷¡£3·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿WCL½à¡¹·è¾¡¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¦¥Õ¥§¥á¥Ë¡¼¥Î¤È¤Î¡È¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥³¡É¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¡Ø¥«¥ó¥×¡¦¥Î¥¦¡Ù¤Ë9Ëü1,553