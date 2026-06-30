栄養成分表示と原材料表示を読み分ける確認ポイントを整理
一般社団法人日本認定健康食品協会は、健康食品を選ぶ際に参照される栄養成分表示と原材料表示について、消費者が混同しやすい確認ポイントを整理しました。
栄養成分表示は、食品に含まれる主要な栄養成分を一定の様式で示す情報です。一方、原材料表示は、どのような原材料が使われているかを確認するための情報です。両者はどちらも重要ですが、目的が異なるため、一方だけで商品全体を判断するのではなく、組み合わせて読むことが基本になります。
たとえば、原材料名では、使用されている素材の種類や添加物の有無を確認できます。栄養成分表示では、エネルギーやたんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量など、食品としての基本的な成分を確認できます。健康食品では、さらに商品説明や摂取目安に関する記載が併記される場合があります。
消費者が注意したいのは、成分名や素材名の印象だけで判断しないことです。原材料表示、栄養成分表示、摂取目安、保存方法、問い合わせ先を同じ商品情報として横断的に確認すると、購入後の疑問や行き違いを減らしやすくなります。
事業者側では、商品ページ、ラベル、パンフレット、広告文で同じ語句を使っていても、表示の意味が異なる場合には説明を補うことが望まれます。特に更新作業では、古い画像や旧版の説明文が残らないよう、版管理を行うことが重要です。
協会では、健康食品の表示を読み解く際の基本的な視点を継続して整理し、消費者相談や事業者の表示確認に役立つ情報発信に取り組んでまいります。
【本件に関するお問い合わせ】
一般社団法人日本認定健康食品協会 事務局
URL：https://www.jhfc.or.jp/
TEL：03-6284-4930
Email：info@jhfc.or.jp
本品は健康食品であり、医薬品ではありません。
配信元企業：一般社団法人日本認定健康食品協会
栄養成分表示は、食品に含まれる主要な栄養成分を一定の様式で示す情報です。一方、原材料表示は、どのような原材料が使われているかを確認するための情報です。両者はどちらも重要ですが、目的が異なるため、一方だけで商品全体を判断するのではなく、組み合わせて読むことが基本になります。
たとえば、原材料名では、使用されている素材の種類や添加物の有無を確認できます。栄養成分表示では、エネルギーやたんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量など、食品としての基本的な成分を確認できます。健康食品では、さらに商品説明や摂取目安に関する記載が併記される場合があります。
消費者が注意したいのは、成分名や素材名の印象だけで判断しないことです。原材料表示、栄養成分表示、摂取目安、保存方法、問い合わせ先を同じ商品情報として横断的に確認すると、購入後の疑問や行き違いを減らしやすくなります。
事業者側では、商品ページ、ラベル、パンフレット、広告文で同じ語句を使っていても、表示の意味が異なる場合には説明を補うことが望まれます。特に更新作業では、古い画像や旧版の説明文が残らないよう、版管理を行うことが重要です。
協会では、健康食品の表示を読み解く際の基本的な視点を継続して整理し、消費者相談や事業者の表示確認に役立つ情報発信に取り組んでまいります。
【本件に関するお問い合わせ】
一般社団法人日本認定健康食品協会 事務局
URL：https://www.jhfc.or.jp/
TEL：03-6284-4930
Email：info@jhfc.or.jp
本品は健康食品であり、医薬品ではありません。
配信元企業：一般社団法人日本認定健康食品協会
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