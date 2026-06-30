株式会社買取王国（本社:愛知県名古屋市、代表取締役会長:長谷川和夫、代表取締役社長:嶋本匡能、以下買取王国）は、東海地方を中心にリユースショップを店舗展開しています。プロ向け電動工具類の買取販売で建設関連業の皆様をサポートする、リユース市場でも新しい店舗ブランドとして急成長中の専門店「工具買取王国」も展開しています。 このたび2026年7月3日（金）に、静岡県浜松市に『工具買取王国 浜松幸店』をグランドオープンいたします。

2026年7月3日（金）、静岡県浜松市に工具リユース専門店の『工具買取王国 浜松幸店』を出店いたします。 工具買取王国は、現在、ＦＣ店舗7店舗を含めて、東海・中部地方（愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、長野県）に22店舗、関西地方（大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県）に12店舗、北陸地方（石川県、富山県、福井県）に4店舗、合計38店舗を展開しており、今回出店の浜松幸店は39店舗目となります。 工具買取王国では、様々な職人さんの困ったことを解決しております。倉庫を整理したい、仕事を変えたので道具が要らなくなった、至急現場で使いたいなど、様々な職人さんの悩みを解決するお手伝いをしております。地域の職人さんにとって愛されるお店になるために精進してまいります。 ○工具買取王国 https://kougu-okoku.jp/ ■工具買取王国 浜松幸店 店舗概要 店舗名：工具買取王国 浜松幸店 オープン日：2026年7月3日（金） 住所：静岡県浜松市中央区幸3丁目1-3 電話番号：053-401-1440 浜松幸店紹介ページ：https://kougu-okoku.jp/shop/saiwai