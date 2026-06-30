画像やPDFのコピーできない文字も、すばやくテキスト化「いきなりAI 瞬間テキスト」6月30日（火）新発売

ソースネクスト株式会社

ソースネクスト株式会社（本社：東京都千代田区三番町3-8 泉館三番町3階 代表取締役社長：松田 憲幸）は、6月30日（火）に弊社サイト上で、OCRソフト「いきなりAI 瞬間テキスト」（2,970円・税込、ダウンロード版）を発売いたします。

生成AIの活用が広がる一方で、“AIに渡せない情報”が業務のボトルネックになっています。画像やPDFに含まれる文字は、そのままでは活用しにくく、テキスト化の手間が課題となっています。

本製品は、こうした課題を解消するOCRソフトです。画面上の任意の範囲を選択するだけで文字を認識できるほか、PDFや画像ファイルをまとめてテキスト化できます。AIを活用した高精度OCRエンジンを採用し、手書き文字の認識にも対応しています。読み取り処理はすべてオフラインで完結するため、機密情報を含む書類にも利用しやすい環境です。

【 「いきなりAI 瞬間テキスト」について 】

本製品は、画像やPDF上の、通常はコピー＆ペーストできない数字や文字を読み取るOCRソフトです。画面上の文字に加え、表組みや手書き文字にも対応しています。さらに、PDFファイルや画像ファイルを丸ごと読み取れるため、テキスト化の手間を大幅に削減できます。

＜ こんなときに便利です ＞

・コピー＆ペーストできない文章を使いたい

OCRを使えば、文書内の文字をテキストとして読み取れるため、わざわざ手で打ち直す手間がなくなり、作業時間の削減につながります。

・資料の表をグラフにしたい

表組みをExcelデータ化することで、グラフ化しやすくなります。数字の比較や変化も視覚的に把握できます。

・PDFの帳票の数字を検算したい

帳票内の数字をExcelデータ化することで確認しやすくなり、計算ミスのチェックもしやすくなります。

【 「いきなりAI 瞬間テキスト」の特長 】

■“囲むだけ”で簡単読み取り

「読み取り」ボタンを押し、読み取りたい範囲をマウスでドラッグして囲むだけでテキストに変換できます。変換したテキストは、そのまま貼り付けて使えます。

■表組みの画像はワンクリックでExcelに

表組みの画像も、読み取り範囲を指定するだけでテキスト化できます。さらに、［Excelで開く］ボタンから、読み取ったデータをExcel上で再現できます。

■"ファイル丸ごと"認識でテキスト化にかかる時間を削減

PDFファイルや画像ファイル内の文字を丸ごと読み取れます。全文をテキスト化したい場合でも、1つずつ範囲を指定する必要がなく、作業時間を短縮できます。

■手書き文字の認識にも対応

手書き文字も簡単にデータ化。紙の申込書、手書き入りの表、追記のある帳票など、これまで打ち直しが必要だった書類も、まとめてデータ化できます（手書き文字の認識精度は、文字の状態や筆記環境により異なります）。

■日本語・英語の読み取りも

日本語と英語の読み取りに対応しています。日本語に英数字が混在する文章もデータ化できます。

■安心のオフライン処理

読み取り処理はパソコン内で完結します。クラウドにアップロードしないため、個人情報や機密情報を含む資料にも利用しやすく、安心です。社内資料や顧客情報、自治会名簿など、外部に出したくないデータの整理にも適しています。

製品概要

製品名、価格：「いきなりAI 瞬間テキスト」（2,970円・税込）

製品内容：OCRソフト

開発、販売、サポート：ソースネクスト株式会社

製品情報：https://www.sourcenext.com/product/ikinari-ai/shunkan-text/

動作環境

対応OS：Windows 11,Windows 10（32ビット/64ビット版）

インストール容量：約450MB

解像度：1024×768ピクセル以上（High color以上）

その他：認証時やアップデート時は、インターネット接続が必要です

制限事項：・韓国語、中国語には対応していません

・64ビット版では、WOW64サブシステム上で、32ビットアプリケーションとして

動作します

・簡易ユーザー切り替えには対応していません

・マルチディスプレイには、対応していません

・「表の読み取り」機能はセル内改行や画像がある表など、特殊な表は読み取れないこと

があります

コピーライト表記について

製品の画面掲載などのコピーライト表記は、下記の通りお願いいたします。

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ソースネクスト・カスタマーセンター

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