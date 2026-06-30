心が落ち着く、塗り絵体験を。『静寂を塗る。お寺と禅語の塗り絵ブック』発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでデザイン分野のメディア事業を手がける株式会社エムディエヌコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川亨、略称：MdN）は、『静寂を塗る。お寺と禅語の塗り絵ブック』を発売しました。

『静寂を塗る。お寺と禅語の塗り絵ブック』

https://books.mdn.co.jp/books/3225303058/

「塗り絵をするとき、心は静かに整います」。そう話すのは建功寺住職兼、庭園デザイナーの枡野俊明師。塗り絵に夢中になると、人と自分を比べてしまう気持ちも、不安も後悔も、すっと遠のいていき、無心（むしん）の状態になるといいます。その状態は、日々修行の中でお坊さんが得ようとする心のあり方と、驚くほど似ています。本書で紹介する29作品の寺院の塗り絵と、添えられた禅語を読みながら、あなたもそんな体験をしてみてはいかがでしょうか。日常の中で、本来の自分を取り戻すことができます。

〈本書の特長〉

・全29作品塗り見本付き

・掲載寺院の紹介と禅語の解説付き

・銀閣寺や天龍寺も掲載

〈掲載寺院の塗り絵一覧〉

安楽寺 蓮池／八角三重塔／六地蔵

永平寺 唐門／舎利殿

円覚寺 洪鐘／舎利殿

建功寺 庭園／本堂

建長寺 庭園／法堂天井画

慈照寺 観音殿銀閣／洗月泉／向月台

詩仙堂丈山寺 枯山水庭園／鹿おどし

瑞龍寺 仏殿

大徳寺大仙院 枯山水庭園／方丈南庭

天龍寺 曹源池庭園／多宝殿／龍門の滝

東福寺 通天橋／方丈庭園

南禅寺 山門／法堂と参道

方広寺 三重塔

妙心寺 山門

【仕様】

枡野 俊明 著

定価1,650円（本体1,500円＋税10％）

菊変型判／64ページ

ISBN 978-4-295-20855-6

【株式会社エムディエヌコーポレーション】

株式会社エムディエヌコーポレーション（MdN）は、デザインや各種表現の可能性とノウハウを伝える出版社です。1992年に創業し、デザインの考え方・学び方、PhotoshopやIllustratorを始めとするツールの使い方、Webと共に進化するテクノロジーの情報などを提供してきました。近年では、アニメーションや映像、ゲーム、芸能など、ビジュアル・カルチャー全般に渡るクリエイティブ情報にもテーマを広げ、デザインのおもしろさや魅力をさまざまな形でお届けしています。

URL：https://books.mdn.co.jp/

【インプレスグループ】

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

URL：https://www.impressholdings.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

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E-mail：info@MdN.co.jp

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