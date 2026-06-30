ホテルニューアカオ 海と一体になれる夏の風物詩「オーシャンプール」を7月1日より営業開始

ホテルニューアカオ

ホテルニューアカオ（所在地：静岡県熱海市、総支配人：久米暢、以下当ホテル）は、2026年7月1日（水）より、当ホテルの夏の風物詩である夏季限定の天然海水プール「オーシャンプール」の営業を開始いたします。

当ホテルは、海の上に建つ稀有な立地を活かし、通年で楽しめるSUPやカヤックなどの充実したマリンアクティビティを提供しておりますが、今夏は新たに「水中スクーターシュノーケリング体験ツアー」を導入します。さらに、6月1日にオープンした屋外ダイニング「メインダイニング錦 テラスエリア」はアクティビティの拠点と直結しており、海から上がってそのままシームレスにお食事をお楽しみいただけます。

東京から新幹線で約1時間という好アクセスでありながら、マリンアクティビティに必要な道具一式がプランに含まれているほか、レンタル用品も充実しているため“手ぶら”で本格的な海遊びが可能。抜群のロケーションと利便性を備え、今年はさらに充実した夏の滞在体験をお届けします。

■ホテルニューアカオ夏の風物詩、天然の海プール「オーシャンプール」

ホテルの建物から徒歩0分*、目の前の海を区画化して遊泳エリアを設けた「オーシャンプール」は、相模灘と一体になった圧倒的な開放感を味わえる、当ホテルを代表する夏季限定施設です。景勝地・錦ヶ浦の断崖絶壁に囲まれたダイナミックなロケーションの中、他では味わえない海水浴体験をお楽しみいただけます。

*オーシャン・ウイング1階より。

■【今夏新登場】手ぶらで新感覚の海中散策！「水中スクーターシュノーケリング体験ツアー」

通年楽しめる人気のSUPやカヤック、体験ダイビングに加え、この夏から新たに「水中スクーターシュノーケリング体験ツアー」を導入いたします。

ハンドル操作だけで水中を進むことができ、泳ぎに自信のない方でも快適に美しい魚たちの世界を散策できます。

マスクやウェットスーツなどの道具一式はプラン料金に含まれており、有料のレンタル水着もご用意しているため、

“手ぶら”で気軽にご参加いただけます。

【水中スクーターシュノーケリング体験ツアー概要】

参加料金：9,900円（税込）

開催時間：8:30～／15:30～

所要時間：各回約60分

定員：各回3名

参加条件：中学3年生以上

服装：水着（レンタル水着あり／有料）

※マスク、シュノーケル、フィン、ウェットスーツ、ライフジャケットのレンタルはプラン料金に含まれます。

※事前予約可：https://hotel-new-akao.com/activity/

※天候都合により中止になる場合がございます。

■【シームレスな体験】海から直行できる絶景ダイニング「メインダイニング錦 テラスエリア」

2026年6月1日にオープンした夏季限定のテラスエリアは、マリンアクティビティのエントリー地点に“直結”している点が最大の魅力です。海から上がってそのまま、心地よい波音と潮風を感じ、絶景を眺めながらランチやドリンクを楽しむことができます。アクティビティから食事へ、当ホテルならではの立地を活かしたシームレスで贅沢な夏のひとときをご堪能ください。

■雨の日も楽しめるクラフト体験で、夏休みの思い出づくりを

館内では、マリンアクティビティに加え、苔テラリウムやジェルキャンドル作り、ハーバリウムペンシル作り、食品サンプル作りなどのクラフト体験も開催しています。天候に左右されずお楽しみいただけるため、雨の日の館内アクティビティとしてはもちろん、夏休みの自由研究や旅の思い出づくりにもおすすめです。お子様から大人まで気軽にご参加いただける体験プログラムをご用意しています。

詳細ページ：https://hotel-new-akao.com/activity/

【ホテルニューアカオ】

静岡県熱海市にある海を目の前にしたロケーションが楽しめるリゾートホテル。2012年日本ジオパークにも認定された熱海市錦ヶ浦の岸壁に建ち、客室は全室オーシャンビュー。海を一望する圧巻の景観となっています。2022年12月、開業当時の「ホテルニューアカオ」として営業を再開。2023年7月1日、旧ホテルニューアカオ（オーシャン・ウイング）の客室250室、メインダイニング錦などがオープンし、熱海のシンボル「ホテルニューアカオ」として完全復活いたしました。紡いできた歴史をそのままに2024年11月にはロビーを改装し、新たなホテルの顔となるフロントが誕生。昭和レトロな世界観が広がるオーシャン・ウイングのフロントには人気のホテルロゴ入りグッズが並ぶロビーショップもオープンしました。さらに、2026年4月より、滞在体験そのものの質を高めるための改装を段階的に実施しています。

公式ウェブサイト：https://hotel-new-akao.com/

所在地：〒413-0033 静岡県熱海市熱海1993-250 TEL:0557-83-6161

アクセス：JR「熱海」駅から送迎バスで約10分 客室数：352室

外観メインダイニング錦スパリウムニシキ

ホテルニューアカオ公式SNS：

Instagram：https://www.instagram.com/hotel_newakao_official/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/hotel_newakao

TikTok：https://www.tiktok.com/@hotelnewakao_official

LINE：https://page.line.me/356xpyyi

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/155073/table/37_1_ceeb1c2dfe9b48805a1d9fc00d8422dc.jpg?v=202606301252 ]

【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。

公式ウェブサイト：https://gotopass.jp