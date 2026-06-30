Binance Japan 、新ゼネラルマネージャーに豊崎亜里紗が就任

Binance Japan株式会社

世界最大規模※1のブロックチェーン・エコシステムおよび暗号資産インフラを提供する Binance の日本法人である Binance Japan 株式会社（以下「 Binance Japan 」）は、2026 年 7 月 1 日付で、豊崎亜里紗（とよさきありさ）が新たにゼネラルマネージャー（代表取締役）に就任したことを発表いたします 。これに伴い、これまで 4 年にわたり Binance Japan の立ち上げから成長を牽引してきた千野剛司（ちのたけし）は同職を退任し、新たに名誉会長兼取締役に就任いたします 。

千野剛司（左）、豊崎亜里紗（右）

千野は Binance 参画以来、Binance Japan の基盤構築において中心的な役割を果たし、重要な節目を導きながら、日本のユーザーに信頼されるプラットフォームの確立に貢献してきました。この節目をもって、千野は新たな挑戦に向けて次のステージへ進むこととなりました。

なお、円滑な移行と経営の継続性を確保するため、千野は今後、引き続き取締役会メンバーとして組織に関わり、移行期間中の戦略的な助言と支援を行います。

千野の後任となるゼネラルマネージャーには、フィンテックおよびテクノロジー分野で豊富な経験を持つ豊崎亜里紗が就任します。豊崎はこれまでのキャリアを通じて、事業の立ち上げから成長までを牽引し、イノベーション、成長、変革の局面において組織を導いてきた実績を有しています。

豊崎は今後、ゼネラルマネージャーとして Binance Japan の次なる成長フェーズを率い、デジタル資産へのアクセス拡大、パートナーシップの強化、ユーザー体験の向上、そして世界でも重要なデジタル資産市場の一つである日本における持続的な成長の推進に注力していきます。

Binance Japan 現ゼネラルマネージャー 千野剛司 コメント

これまで優秀な同僚やパートナーの皆様のおかげで、Binance Japan の成長に携われたことを大変光栄に思います。私たちが成し遂げてきた成果を誇りに思うとともに、豊崎氏のリーダーシップのもとで、今後の Binance Japan がさらなる発展を遂げていくことを確信しています。

Binance Japan 新ゼネラルマネージャー 豊崎亜里紗 コメント

この重要な役割を担うことを大変光栄に思います。また、千野氏とチームが築き上げてきた強固な基盤の上に、さらなる成長を重ねていけることを嬉しく思います。デジタル資産が金融の未来にますます組み込まれていく中、日本市場は大きな可能性を有しています。今後、従業員、パートナー、ユーザーの皆さまと連携しながら、引き続きイノベーションと成長の推進に取り組んでまいります。

Binance APAC 責任者SB Seker コメント

日本は Binance にとって引き続き戦略上極めて重要な市場であり、この 4 年間にわたりリーダーシップ、そして多大な貢献をもって Binance Japan を導いてきた千野氏に、心より感謝申し上げます。同時に、豊崎氏をこの役職に迎えることを大変嬉しく思います。事業構築の豊富な経験、金融テクノロジーに対する深い理解、そして実証されたリーダーシップにより、豊崎氏は Binance Japan を次の成長ステージへ導くにふさわしい人物です。

■豊崎亜里紗（とよさきありさ） 略歴

幼少期に日本と中国で育ち、米ノースウェスタン大学卒業。専門はコンピュータサイエンスと経済学。 UBS 証券香港でデリバティブトレーダー、Google 日本法人で検索サービス、AR 事業の担当を経て、2022 年分散型金融システムの Cega を創業し 2025 年に事業売却。Forbes 30 Under 30 受賞。2026 年より現職。

Binance Japanについて

Binance Japan は、世界最大規模のブロックチェーン・エコシステムおよび暗号資産インフラを提供する Binance の日本法人です。国内において関東財務局登録の暗号資産交換業者として2023 年 8 月より主に暗号資産現物取引および貸暗号資産のサービスを中心に提供しています。より詳細な情報については、https://www.binance.com/ja をご覧ください。

注意事項:

1. 暗号資産は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。

2. 暗号資産は、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済に使用することができます。

3. 暗号資産は、価格の変動により損失が生じることがあります。暗号資産の価格が急落したり、突然無価値になってしまうなど、損をする可能性があります。

4. 暗号資産は、市場状況や流動性の変動により、注文した価格や量で取引ができなくなる可能性があります。

5. 暗号資産は、ブロックチェーンその他の記録の仕組みの破綻等により、その価値が失われる場合があります。

6. 暗号資産の価格は購入価格と売却価格に差があります。

7. 秘密鍵やパスワードを失った場合、保有する暗号資産を利用することができずその価値が失われること、及び当該情報を他者に知られた場合には、利用者の意思に関わらず保有する暗号資産を移転されるおそれがあります。

8. 当社はお客さまの資産を当社の資産とは分別して管理しておりますが、当社が倒産した場合には、預託された金銭及び暗号資産を返還することができない可能性があります。

9. お取引の際は、取引内容を十分に理解し、自己の責任をもって行ってください。

Binance Japan株式会社

暗号資産交換業者 関東財務局長 第０００３１号

一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会会員