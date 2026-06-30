～酪農の輪 プロジェクト～ 牧場のことをもっと見て・聞いて・知ろう！ 『2026年夏休み　オンライン牧場体験ご招待キャンペーン』を開催

協同乳業株式会社

協同乳業株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：深松 聖也、以下、協同乳業）は、JA全農（全国農業協同組合連合会）と連携し、酪農と牛乳乳製品の魅力を発信する「酪農の輪 プロジェクト」の一環として、生産者と消費者をリアルタイムで繋ぐ「オンライン牧場体験」の第10弾「2026年夏休み オンライン牧場体験ご招待キャンペーン」を開催します。

「酪農の輪 プロジェクト」は、協同乳業とJA全農が協力し、牛乳の消費拡大と生産基盤の安定に資することを目指し、消費者・流通と酪農家との相互理解の促進や、牛乳乳製品の魅力を発信する取り組みです。

本キャンペーンは、自宅等から気軽に参加できるオンライン牧場体験の開催により、消費者の方々に酪農の現場をより身近に感じていただくことで、国産の牛乳・乳製品への愛着を深めてもらうことを目的とした企画です。

【企画概要】

第10弾となる本キャンペーンでは、7月1日（水）～８月２日（日）の間、農協牛乳（1000ml/500ml）の側面広告や協同乳業の公式ＸとInstagramを通じて参加者を募集し、抽選で120組の方を、8月17日（月）、18日（火）、19日（水）に開催する「オンライン牧場体験」に招待します。

体験では、酪農家の仕事や乳牛について、リアルタイムで繋がりながら「見て、聞いて、知る」ことができるよう、牧場を紹介していきます。

体験する牧場は、北海道十勝の士幌町で約300頭の乳牛を飼っている(株)山岸牧場さん。当日はオンラインでのやりとりに加え、参加者には教材として乳牛が普段食べている牧草などをお届けし、牧場のにおいや感触も感じられるように工夫をこらしてご案内します。

また、第９弾に続き夏休みの自由研究としてそのまま使える穴埋め教材と給食につかえるランチョンマットを参加者全員にプレゼントいたします。

■キャンペーンサイト：https://www.meito.co.jp/onlinefarm26summer

■オンライン牧場体験PR MOVIE：https://youtu.be/vW57LMWm6mo

過去の参加者の様子【過去参加した方々の声】

・オンラインでも一方的でなく、参加型でお話を聞けてとても面白かったです。

・実際に北海道とオンラインでつながれてお話が聞けて興味深かったです。

・事前にえさや肥料が送られてきたので匂いを嗅いだり、触ったりできたりしたのがよかった。

・十勝に行きたくなりました。

【協同乳業株式会社とは】

協同乳業は、生産者とともに歩む新しい酪農事業を立ち上げることを目的に1953 年 12 月に長野県で創業し、2022 年 6 月から全農グループの一員となりました。創業以来、「酪農と乳業の共生」を経営理念に掲げ、酪農家が毎日ひたむきに搾る生乳を原料として使用し、美味しさにこだわるとともに、生産技術の向上や研究開発を追求しています。また、発祥の地である長野県では、今も社員獣医師がきめ細かい丁寧な診療で酪農家の良質な乳生産と酪農経営を支えており、これは当社独自の取組みとなっています。長年愛されてきた商品ブランド「メイトー」と酪農家の想いを乗せた「農協」ブランドを通じて、”自然の輝きに、おいしさをそえて"をコンセプトに、生産者と消費者から愛され続ける企業を目指します。

■商品に関するお客様お問い合わせ先

協同乳業株式会社 お客様相談室 0120-369817（ミルクハ イーナ）受付時間/9:00～17:00

https://www.meito.co.jp/