ペットフードブランド「コノコトトモニ」がインターペット大阪に初出展｜来場者数30,434名を記録した会場で多くのわんちゃん・飼い主様と交流

株式会社ゆずず

人間の食品と同レベルの国内工場で製造しているドッグフードやサプリメントなどを取り扱う『コノコトトモニ』（https://konokototomoni.com/）を運営する株式会社ゆずず（本社所在地：福岡県福岡市、代表取締役：中島由華）は、2026年6月19日(金)～6月21日(日)に開催された「インターペット大阪2026」に初出展しました。

インターペット大阪は、西日本最大級のペット産業見本市として知られ、3日間で30,434名が来場し、過去最多の来場者数を記録しました。

会場では、「このこのごはん」をはじめとするコノコトトモニシリーズの販売をはじめ、インターペット限定商品の販売、メッセージウォール企画などを実施。

多くのわんちゃんと飼い主様にご来場いただき、大盛況のうちに終了いたしました。

弊社お知らせ記事：https://konokototomoni.com/shop/news/oosakareport/

1. 参加型メッセージウォール「この子に好きを伝えよう」

ブース内には、愛犬へのメッセージを書いて貼れる特設スペース「メッセージウォール」を設置しました。

「日常の中で我が子の可愛いところ、愛おしいところはどこですか？」をテーマに、ご来場いただいた皆様に自由にメッセージをご記入いただきました。

3日間の会期中には200名以上の方にご参加いただき、壁一面が愛犬への想いで埋め尽くされました。

大阪会場ならではの賑やかさの中で、ふと足を止めて真剣に言葉を綴る姿も多く見られました。

ご参加いただいたお客様からは、「インターペットでこんなにじっくり愛犬のことを考える時間があるとは思わなかった」「書いているうちに自然と笑顔になっていた」などの声も寄せられ、ブース内に温かな時間が流れる企画となりました。

2.大阪会場限定！オリジナルトリーツ缶セットを販売

今回のインターペット大阪では、インターペット東京でいただいたお客様のお声をもとにセット内容をアップデートした「大阪会場限定 オリジナルトリーツ缶セット」を販売いたしました。

お好きな「このこのおやつたいむ」1種と「このこのおかず」1種、オリジナルトリーツ缶を組み合わせた特別セットとしてご用意し、多くの方にお手に取っていただきました。

また、オリジナルトリーツ缶の単品販売も実施し、会場限定商品としてご好評をいただきました。

3.インターペット限定商品やコノコトトモニシリーズの販売

会場ではその他にも、「おでかけバッグセット」や「このこのごはん」などの販売を行いました。

イベント限定の「おでかけバッグセット」は多くの方にお手に取っていただき、好評のうちに終了し、「このこのごはん」も会期中に完売となりました。

ご来場いただいたお客様からは、「インスタで見て気になっていました」「いつも美味しそうに食べています」といった温かいお声もいただき、普段SNSをご覧いただいている方や商品をご愛用いただいている方と直接交流することができました。

初めて商品を知ってくださった方からも、「実際に話を聞けて安心しました」といったお声をいただき、直接コミュニケーションを取れるイベントならではの機会となりました。

今後の展望

今回、初めてインターペット大阪に出展し、多くのわんちゃんと飼い主様にコノコトトモニのブースへお立ち寄りいただきました。

会場では、商品への感想や日々の暮らしの中でのお話など、たくさんの温かいお声を直接伺うことができました。

初めての関西エリアの出展ということもあり、多くの出会いや気づきに恵まれ、私たちにとっても非常に学びの多い機会となりました。

今後も、この経験を大切にしながら、わんちゃんと飼い主様の幸せな毎日をサポートできるようスタッフ一同、励んでまいります。

コノコトトモニとは

〈あなた様とわんちゃんが末長くともに暮らせるように、あなた様と同じ目線でわんちゃんの生活をサポートしたい〉

その想いのもと、わんちゃんの健康にこだわり、安全安心な品質の原材料を使用したドッグフードやサプリメントを取り扱うブランド。

▶︎ 商品一覧：https://konokototomoni.com/shop/product/(https://konokototomoni.com/shop/product/)

▶︎ ドッグフード一覧：https://konokototomoni.com/shop/product/dogfood/(https://konokototomoni.com/shop/product/dogfood/)

▶︎ おやつ一覧：https://konokototomoni.com/shop/product/dog-treats/(https://konokototomoni.com/shop/product/dog-treats/)

▶︎ サプリメント一覧：https://konokototomoni.com/shop/product/dog-supplement/(https://konokototomoni.com/shop/product/dog-supplement/)

このこのごはん：https://shop.konokototomoni.com/shop/products/knknghn00/(https://shop.konokototomoni.com/shop/products/knknghn00/)

小型犬の健康をサポートする食いつきにこだわったドッグフード

シニアのためのこのこのごはん：https://shop.konokototomoni.com/shop/products/skg00/(https://shop.konokototomoni.com/shop/products/skg00/)

シニア犬の健康をサポートする”これから”に寄り添ったドッグフード

大型犬のためのこのこのごはん：https://shop.konokototomoni.com/shop/products/okg00/(https://shop.konokototomoni.com/shop/products/okg00/)

大型犬の健康をサポートするヒューマングレードなドッグフード

お口げんき このこのふりかけ：https://shop.konokototomoni.com/shop/products/ogkfhp01/(https://shop.konokototomoni.com/shop/products/ogkfhp01/)

わんちゃんのお口の健康をサポートするふりかけ

関節げんき このこのおやつじゅれ：https://shop.konokototomoni.com/shop/products/kkojhp01/(https://shop.konokototomoni.com/shop/products/kkojhp01/)

わんちゃんの体型維持と健康な関節をサポートするおやつじゅれ

このこのおかず：https://shop.konokototomoni.com/lp?u=okz_066_pressreleas_nn_001(https://shop.konokototomoni.com/lp?u=okz_066_pressreleas_nn_001)

わんちゃんの「食いつき」と「健康」にとことんこだわったおかず

2025年2月5日現在、累計21万以上のわんちゃんと飼い主様にご愛用いただいている。

この子（わんちゃん）と 楽しいときも悲しいときもずっと共にいられますように…

その想いを込めて名付けた「コノコトトモニ」。

“この子と共に“過ごす時間を、より豊かで幸せなものにできるようプロジェクトを進行中。

商品だけではなく食事やしつけなどの情報も発信している。

▶︎ オウンドメディア：https://konokototomoni.com/article/(https://konokototomoni.com/article/)

あなた様とあなた様の“この子”が今日も楽しく、幸せに過ごせますように。

運営会社：株式会社ゆずず

コノコトトモニ設立：2018年4月17日

本社所在地：福岡県福岡市

公式HP ：https://konokototomoni.com/

Instagram：https://www.instagram.com/konokototomoni/

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=100064126626158#

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info@konokototomoni.com（担当：村田）