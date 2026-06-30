Akatsuki Ventures、SKY-HI設立の音楽マネジメント・レーベル「BMSG」と資本提携し、日本発の音楽・エンターテインメントのグローバル展開とデジタル基盤の強化を支援

株式会社Akatsuki Ventures

株式会社Akatsuki Ventures（本社：東京都品川区、代表取締役社長：石倉 壱彦、以下「Akatsuki Ventures」）は、SKY-HIによって設立された音楽マネジメント・レーベルである株式会社BMSG（本社：東京都港区、代表取締役CEO：日高 光啓、以下「BMSG」）への出資を決定いたしました。なお、本資本提携は将来的な株式上場を前提としたものではありません。

BMSGは、アーティスト／プロデューサーとして活動するSKY-HI（日高 光啓氏）が代表取締役CEOを務める、日本発の音楽マネジメント・レーベルです。「才能を殺さないために。」をミッションに、「BE:FIRST」、「MAZZEL」、「HANA」、「STARGLOW」などのアーティストマネジメント・プロデュースを手がけるほか、オーディションや育成、事務所の垣根を越えたプロジェクトの企画・制作、コミュニティ運営など多角的な事業展開で、個々の才能が「自分らしく（Be My Self）」輝ける環境を構築しています。

BMSGはこれまでも、アーティストの創造性とクオリティを重視した事業運営を通じて、日本発の音楽・エンターテインメントコンテンツを国内外に展開してきました。今回の資本提携を通じて、国内外のネットワークや事業開発・デジタル領域における知見を有するパートナーとの連携を強化し、さらなるグローバル成長を目指していく方針です。

この度、Akatsuki Venturesは、BMSGが持つ独自のブランド形成力、アーティストの創造性を起点に可能性を広げていく力、そしてファンコミュニティとの深い関係性に強く共感し、出資を決定いたしました。

アカツキグループはこれまで、ゲーム、IP、コミック、ファンエンゲージメントなど、エンターテインメント領域において、人の心を動かす体験づくりに取り組んでまいりました。BMSGが掲げる「才能を殺さないために。」という思想、そして世界への挑戦は、人の心を動かす体験を生み出し、その熱量を事業へと育ててきたアカツキグループの歩みと、同じ志を持つ挑戦だと感じています。

今後は、当社が培ってきた投資・事業開発・デジタル領域・海外展開に関する知見やネットワークを活かし、BMSGのさらなる事業成長とグローバル展開を支援してまいります。アーティスト、クリエイター、ファン、そして事業が有機的につながることで、日本発のエンターテインメントが世界でより大きな熱量を生み出していくことを目指していきます。

■ 株式会社BMSGについて

2020年9月、SKY-HIが「才能を殺さないために。」をミッションに掲げ設立した音楽マネジメント・レーベル。オーディションや育成、事務所の垣根を越えたプロジェクトの企画・制作、コミュニティ運営など多角的な事業展開で、個々の才能が「自分らしく（Be My Self）」輝ける環境を構築する。

設立から5年で、「BE:FIRST」、「MAZZEL」、「HANA」、「STARGLOW」といった多彩な才能を世に送り出し、日本の音楽シーンにおける存在感を証明。2026年からは「日本の音楽の未来の更新」を目指して、次なるフェーズへ突入。

常に「音楽ファースト」を掲げ、良質な作品制作を通じて、日本のエンターテインメントが世界のショー・ビジネスやカルチャーと肩を並べる時代の実現を目指す。

社名：株式会社BMSG（ビーエムエスジー）

代表者：代表取締役CEO SKY-HI

設立：2020年9月

事業内容：

・アーティストマネジメント

・アーティストプロデュース（楽曲制作／宣伝）

・ライブ・イベント等の企画／運営

・FC・オンラインサロンの企画／運営

・グッズ・アパレル等の企画／販売

URL：https://bmsg.tokyo/

■ 株式会社Akatsuki Venturesについて

株式会社Akatsuki Venturesは、株式会社アカツキの100%出資子会社であり、時代の先駆けとして世の中を照らす太陽のような存在を目指し、人々の心を動かすサービスやプロダクトを生み出すスタートアップへの投資と支援を展開しています。ハンズオンチームに加え、アカツキ本体による経営・事業サポートも構築し、投資先を支援しております。

社名：株式会社Akatsuki Ventures

代表者：代表取締役社長 石倉 壱彦

所在地：東京都品川区上大崎2-13-30 oak meguro 8階

設立：2022年1月26日

URL： https://dawn-capital.vc/

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(C)︎Akatsuki Ventures Inc.

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