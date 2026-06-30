子ども向けデジタルツールの拡充で、利用者向け安全啓発を強化

三菱電機ビルソリューションズ株式会社

三菱電機ビルソリューションズ株式会社（取締役社長：織田 巌、本社：東京都千代田区）は、昇降機（エレベーター・エスカレーター）による利用者災害の未然防止に向けた活動として、子ども向けの安全啓発を強化するデジタルツールを拡充します。

これまで展開してきたオリジナル紙芝居を、高画質動画「ぴょんたとのんきの大レース」「ぴょんたとのんきの大ぼうけん」「安全教室」として整備したほか、子どもたちが昇降機の安全について学べる学習サイト「こども探検隊 ～エスカレーター＆エレベーター～」を当社ウェブサイトに開設しました。

さらに、既に公開しているスマートフォンなどで学ぶ無料知育ゲーム「うごく！エレベーターとエスカレーター」※1と、株式会社文響社と共同制作した「うんこドリル“安全”（エレベーター・エスカレーター）」※2もあわせて活用します。これにより、「三菱エレベーター・エスカレーター安全キャンペーン2026」における利用者や管理者の方々への説明機会を充実させるとともに、子どもたちがスマートフォンなどを通じて、時間や場所を問わず楽しみながら昇降機の正しい利用方法を学び、安全意識を高めることができます。

当社は、昇降機の安全・安心な利用環境の提供と事故の未然防止に向けた啓発活動を通じて、利用者の安全意識向上に取り組んでまいります。

子ども向け、安全啓発のデジタルコンテンツ

1．オリジナル紙芝居を安全動画として高画質化し、WEBで公開

イベントでも活用しているオリジナル紙芝居をもとにした動画「ぴょんたとのんきの大レース」「ぴょんたとのんきの大ぼうけん」「安全教室」の3作品を高画質化させ、当社公式ウェブサイトおよびYouTubeで公開しました。これにより、スマートフォンやタブレットからも視聴しやすくなり、より多くの方に、時間や場所を問わず安全について学んでいただけます。

当社公式ウェブサイトURL：https://www.mebs.co.jp/sustainability/safety-campaign/

YouTube当社公式チャンネルURL：https://www.youtube.com/@MEBSJP

2．学習サイト「こども探検隊 ～エスカレーター＆エレベーター～」を公開

子どもたちに昇降機への興味・関心を持ってもらうことを目的に、当社ウェブサイト内に学習サイト「こども探検隊 ～エスカレーター＆エレベーター～」を公開しました。昇降機の仕組み、利用時の安全な使い方やマナーに関する知識などについて、子どもたちにもわかりやすく伝える学びのサイトです。スマートフォンやタブレットでも見やすい設計とし、動きのあるイラストやキャラクターを活用することで、親しみながら楽しく理解いただけます。

当社公式ウェブサイトURL：https://www.mebs.co.jp/sustainability/kids/

3．スマホなどで学ぶ無料知育ゲーム「うごく！エレベーターとエスカレーター」※1

子どもたちがスマートフォンやタブレットで遊びながら、昇降機の正しい利用マナーや仕組みを学べる無料知育ゲームを提供しています。本コンテンツは、株式会社キッズスターが提供する子ども向け社会体験アプリ「ごっこランド」内で利用でき、ゲームを通じて親しみながら学んでいただけます。

ゲームアプリ起動ページ URL https://kidsstar.link/jp/5YbG_O

（ご参考）ゲームプレイ動画 URL https://youtu.be/DJfV0t_sBbI

4．「うんこドリル“安全”（エレベーター編・エスカレーター編）」※2継続活用

株式会社文響社と共同制作した「うんこドリル“安全”（エレベーター編・エスカレーター編）」は、これまで多くの方から好評を得ており、2026年も継続活用します。関連ノベルティグッズも活用して親しみやすい啓発ツールとして、昇降機の安全な利用方法の理解促進を図ります。

うんこドリルの特別冊子とノベルティグッズ(一例)「うんこ学園」内特設サイト/トップページ

・「うんこ学園」内特設サイト URL：https://unkogakuen.com/manabi/safety_elevator

「三菱エレベーター・エスカレーター安全キャンペーン」について

本キャンペーンは1980年の開始以来継続して実施しており、昇降機を安全にご利用いただくため、子どもや高齢者の方々を対象に安全な乗り方を啓発する「利用者説明会」と、マンションやビルのオーナー・管理者の方々に向けて日常の管理方法や災害時の対応をご説明する「管理者説明会」を中心に実施しています。

昨年度は全国で670回開催し、2,631名の利用者・管理者の皆さまにご参加いただきました。

三菱電機ビルソリューションズについて

施設内での一般のお客さまを対象とした「利用者説明会」（紙芝居）風景

三菱電機ビルソリューションズ株式会社は、ビルシステム事業における開発・製造から保守・リニューアルまで一貫した事業運営を行う、2022年4月に設立した三菱電機の連結子会社です。昇降機（エレベーター・エスカレーター）、空調・冷熱機器、ビルシステムなど多彩なビル関連製品・サービス群とビル運用管理の豊富な経験、さらに先進のデジタル技術を掛け合わせた統合ソリューションをワンストップで提供するビルソリューションプロバイダとして、社会インフラを支えています。ビルからビル群、そして都市へと、スマートシティの実現に向けて、人と社会に寄り添ったさまざまな課題解決を通じ、ビル・都市空間における人々の豊かな暮らしに貢献します。

※1 2026年2月18日広報発表※2 エレベーター編：2022年11月1日広報発表、エスカレーター編：2023年5月22日広報発表