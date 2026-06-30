天井や庭がどこでも映画館に！OS搭載で動画アプリが手軽に楽しめるスマートプロジェクターをカシムラが6月30日に販売開始

株式会社カシムラスマートプロジェクター KD-287を使って様々な場所で映像を楽しんでいるイメージ

株式会社カシムラ（本社：東京都足立区、以下：「カシムラ」）は、2026年6月30日より、本体とネット環境だけで多彩な動画アプリが楽しめる「スマートプロジェクター（KD-287）」の販売を開始いたします。

創業60年を超える国内メーカーとしての知見を活かし、日本国内の安全基準（PSE認証・電波法認証）をクリアした安心・安全な品質と、初めての方でも手に取りやすい価格帯を実現しました。

リビングから寝室、ガレージ、ビジネスシーンまで、あらゆる場所を手軽にエンタメ空間へと変え、日々のリラックスタイムから週末のアクティビティまで、毎日の暮らしに新たなワクワクをもたらす製品です。

製品の詳細はこちらから: https://www.kashimura.com/goods/home/kd287.html

Amazon: https://www.amazon.co.jp/stores/page/B6F7613D-EFC8-4275-8ACA-C5061D962264?channel=press

楽天: https://www.rakuten.co.jp/netkashi/

本体とネット環境だけで、どこでも動画アプリを満喫

スマートプロジェクター KD-287

本体にAndroid TV OSを搭載。

アプリストアからYouTube・Netflix・TVer・Prime Videoなどのお好きな動画アプリをダウンロードして楽しむことができます。

面倒な機器の接続は不要で、Wi-Fiなどのネット環境さえあれば、プロジェクター単体で即座に映像コンテンツを楽しめます。

日本国内の安全基準をクリア

映像投影中のイメージ

プロジェクターを初めて購入される方にも安心して長くご愛用いただけるよう、日本の暮らしに寄り添って60年の実績を持つカシムラが品質を徹底管理。

日本国内の基準である電気用品安全法（PSE）および電波法に基づく技術基準適合証明を正規に取得しており、ご家庭の寝室やリビングでも安心してお使いいただけます。

天井、ガレージ、庭、ビジネスまで。多様なシーンで活躍

リビングでの使用イメージ寝室での使用イメージ屋外での使用イメージビジネスでの使用イメージ

壁面やスクリーンはもちろん、180°角度調整可能なフレキシブルなスタンドにより天井への投影も簡単に行えます。

ご家庭でのリラックスタイムや、ガレージ、庭でのアウトドアシアター、さらにはビジネスでの活用など、アイデア次第でシーンは無限に広がります。

27～150インチの大画面（焦点距離60cm～3.1m）で、臨場感あふれる映像体験を提供します。

充実の機能とインターフェース

◆スマホの映像をミラーリング

ワイヤレスやHDMIケーブルでの接続に対応。

◆USBメモリ対応

USB-Aポート搭載で、メモリ内の映像や画像の再生が可能。

◆Bluetooth音声出力

お手持ちのワイヤレスイヤホンやスピーカーに接続可能（3Wスピーカーも内蔵）。

◆台形補正・手動ピント調整

投影場所や角度が変わっても、簡単に歪みやピントを調整可能。

◆1/4インチネジ穴搭載

クリップや磁石など様々なカメラ用アクセサリーを取り付け可能。

実際に使ってみると...

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=K7q_6Kg48yU ]

開発担当と広報担当のひとこと

「どこでも特別なエンタメ空間に」をコンセプトに開発しました。

OS搭載で面倒な接続は不要、ネットさえあれば壁や天井で映画が楽しめます。

初めての方にも安心してご使用いただけるよう国内メーカーとして安全品質にもこだわりました。

日々の暮らしに新たなワクワクをお届けします。（開発担当）

広報チーム内でも「プライベートで欲しい！」と大人気の製品です。

実際に社内で試した際も大変盛り上がり、私自身も早く手に入れたくてワクワクしています。

先行して自宅で試したメンバーは「寝室の天井に映して寝転がって見るのが最高におすすめ」と言っていました。

是非皆様にもこの便利さ・楽しさを体験していただければと思います。（広報担当）

製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/180823/table/5_1_f9d81d1f96414c4dbda31c4171931f69.jpg?v=202606300552 ]