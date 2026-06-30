「秩序ある共生社会」の実現へ。ONODERA USER RUN　海外無償教育の独自スキームで質の高い人材の安定育成　特定技能合格者10,000名を突破

株式会社ONODERA USER RUN

株式会社ONODERA USER RUN(代表取締役社長：加藤 順 所在地：東京都千代田区 以下「OUR」)は、2026年5月末時点で自社教育拠点OUR BLOOMING ACADEMYでの無償教育による特定技能合格者が、10,000名を突破し、10,016名となりましたことをお知らせいたします。

当社は2018年より海外各国にて、特定技能試験合格のための専門教育と日本語教育を開始し、現在では、5カ国（フィリピン、ミャンマー、インドネシア、ラオス、ウズベキスタン）のOUR BLOOMING ACADEMY（自社無償教育拠点）で教育を行い、特定技能人材を輩出し続けています。

また、モンゴルおよびバングラデシュにおいても既に現地政府関係機関とMOUを締結し、OUR BLOOMING ACADEMYの開校を予定しており、より多くの日本で働きたいという夢を持つアジアの若者への教育機会の創出に向けて取り組んでおります。これまでに特定技能19分野のうち、介護・外食・宿泊・航空・建設・自動車整備・農業・飲食料品製造・ビルクリーニング・自動車運送業分野での教育実績があり、すでに全国各地で6,500名を超えるOUR BLOOM（OUR人材）が活躍しています。

■日本での活躍を見据えた無償教育を行う「OUR BLOOMING ACADEMY」の軌跡

これまでに10,000名以上の学生へ無償教育を提供し、多くの合格者を送り出してきた「OUR BLOOMING ACADEMY」の歩みは、特定技能制度がスタートする前の2018年、フィリピン・ダバオとミャンマー・ヤンゴンでの開校から始まりました。

日本語と介護の教育からスタートしたダバオ校は、現在では最も多くの学生が学習を行うOUR最大規模のアカデミーへと成長。近年では航空分野でも多数の合格者を輩出するなど、教育領域を大きく広げています。また、ヤンゴン校も年間1,100名以上の教育が可能な体制を整えています。



2023年には、ラオス・ビエンチャンとインドネシア・ジャカルタの2校を開校しました。ビエンチャン校はラオス労働社会福祉省およびビエンチャン技能開発センターとの官民連携により誕生。一方のジャカルタ校では、学生寮や昼食も無料で提供する手厚い環境を整えており、直近ではビルクリーニングや自動車運送業などの教育もスタートしています。

さらに2025年には、フィリピン・マリキナとウズベキスタン・タシケントに新たなアカデミーを開校しました。マリキナ校は、マリキナ市、市立大学PLMAR、茨城県境町、そしてOURによる「四者協力プロジェクト（官民連携）」として開校し、2026年3月には開校後初となる特定技能試験の合格者を輩出しました。

また、2026年にはウズベキスタン・タシケントとインドネシア・メダンに2校のアカデミーを開校しています。タシケント校は、ウズベキスタン内閣付属移民庁との連携のもとで開校。現地の教習所とも連携を行い、「自動車運送業」や「物流倉庫」といった分野の専門教育を本格的に始動させています。そして、メダン校は、インドネシアの第二の拠点として、現地の私立大学である「サリ・ムティアラ大学」とMOUを締結し、同大学より校舎の一部提供を受けて開校しております。

■「真に優秀な人材」だけを日本の受入れ先企業様へご紹介できる仕組み

OURでは、人材の募集から教育、紹介、さらに入国後の定着支援に至るまでの全工程を、外部へ委託することなく自社で一貫して実施する「OURストレートスルー」を提供しています。

このスキームの最大の強みが、現地での「無償教育」です。教育費を無償化することで現地の若者が無借金で学習・来日できるだけでなく、当社主導で妥協のない厳格な選抜を行うことが可能となります。費用面のハードルを取り払うことで集まる圧倒的な数の希望者の中から、本当にやる気と志のある人材のみを選び抜き、厳しい教育課程を乗り越えた「真に優秀な人材」だけを日本の受入れ先企業様へご紹介できる仕組みが構築されています。

この「OURストレートスルー」をより一層磨き上げ、日本の深刻な労働力不足の解消と、外国人材の持続可能なキャリア形成を両面から支えてまいります。単なる「労働力の補填」ではなく、国境を越えた「人と企業の成長の架け橋」となることを目指し、「秩序ある共生社会」の実現に向けて今後も質の高い育成と誠実なサポートに全力を尽くしてまいります。

株式会社ONODERA USER RUN 会社概要

アジア各国における人財教育と、特定技能に特化した日本国内への人財紹介事業を展開※。2026年5月30日現在、累計教育人数11,780名(自社海外アカデミー在学及び終了した累計人数)、特定技能試験の合格者を10,016名輩出しております。特定技能人財の職業紹介においては8,331名が内定、6,501名(累計)がすでに紹介先で就業を開始しております。海外現地の自社教育拠点である「OUR BLOOMING ACADEMY」における日本語および特定技能教育から人材紹介、就業後の生活や資格取得の支援までをワンストップで行う独自スキーム「OURストレートスルー」により、安定して長く働ける人財をご紹介しております。

※ 当社は法務省が認定する登録支援機関です。

・ 所在地：〒100-0004 東京都千代田区大手町１丁目１番３号 大手センタービル5階

・ 設立：2016年11月1日 ・ 資本金：1億円 ・ 代表者：代表取締役社長 加藤 順

・ URL：https://onodera-user-run.co.jp/

ONODERA GROUP 会社概要

ONODERA GROUPは1983年の創業以来、全国3,000ヶ所以上で食事提供を行う株式会社LEOCをはじめ、フードサービス、ヒューマンリソース＆テクノロジー、メディカル、ファーマ、スポーツなど、多様な事業をグローバルに展開しております。「お客様に喜びと感動を パートナーに成長と幸福を 社会に貢献を」との企業理念のもと、一人ひとりの「幸せづくり」におけるリーディングカンパニーとして、さらなる挑戦を続けてまいります。

代表者：グループ代表CEO 小野寺 裕司 URL：https://www.onodera-group.jp/