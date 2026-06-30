アジアクエスト所属エンジニア3名が「AWS Community Builders」に初選出

アジアクエスト株式会社アジアクエスト所属エンジニア3名が「AWS Community Builders」に初選出

アジアクエスト（本社：東京都文京区、以下、当社）は、アマゾン ウェブ サービス（以下、AWS）が提供するグローバル認定プログラム「AWS Community Builders」に、所属エンジニア3名が、当社から初めて選出されたことをお知らせします。

アジアクエスト株式会社 ⇒ https://www.asia-quest.jp(https://www.asia-quest.jp)

■「AWS Community Builders」について

「AWS Community Builders」は、AWSに関する技術的な知識共有やコミュニティ活動を通じて、他のエンジニアの学習・成長を支援する情熱的な技術リーダーをAWSが世界中から認定するグローバルプログラムです。

ブログ執筆・イベント登壇・オープンソースへの貢献など、技術情報の発信とその精度・質が主な選考基準となります。選出されたメンバーには、AWSプロダクトチームとの連携機会、最新技術への早期アクセス、グローバルなエンジニアネットワークへの参画といった特典が提供されます。本プログラムへの参加は年間を通じて限られた人数に絞られており、選出は継続的なアウトプット活動が高く評価された証です。

▼AWS Community Builders 公式ページ

https://aws.amazon.com/jp/developer/community/community-builders/

選出されたエンジニア

今回の選出は当社として初となり、3名が選出されました。

＜Dev Tools カテゴリ＞

・沖本 眞一（クラウドインテグレーション部）

・足立 和生（デジタルイノベーション部）

＜Security カテゴリ＞

・秋山 直輝（クラウドインテグレーション部）

今後も、エンジニアが技術コミュニティに積極的に貢献できる環境づくりを推進し、技術力を強みに社会への貢献を続けてまいります。

■ 弊社のAWSに関する取組み

当社はAPNへ加入以来、高い専門知識を有するクラウドエンジニアの育成やお客様のニーズに沿ったAWS導入支援ソリューションをご提供しております。業種業態を問わずこれまで多くのお客様のAWS導入構築や運用のご支援をして参りました。

AWSに関するスキルおよび専門知識を有することを証明するAWS認定資格取得にも積極的に取り組んでおります。2025年12月には、AWS認定資格が500を超える企業として『AWS 500 APN Certification Distinction（認定数達成表彰）』に認定されました。

また、当社はAWSに関する知識・技術力を評価いただき、APN「AWS アドバンストティアサービスパートナー」をはじめとした下記の認定を受けております。

当社は、引き続きAWSに関する知識と技術力、実績の充実を推し進めると共に、お客様に寄り添う伴走型パートナーとしてAWS導入を引き続きご支援して参ります。

※文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

■アジアクエスト株式会社について

アジアクエストは、高度なAI技術を核に、AIX（AIトランスフォーメーション：AIによる業務変革）およびDXの実現を支援するAIインテグレーターです。AI・IoT・クラウドなど多様な技術に加え、建設・製造・小売といった各業界の知見をあわせ持つプロフェッショナル集団として、コンサルティングから設計・開発・運用、人材育成まで一貫して伴走。PoCから大規模システム構築まで、確かな実装力で応え、お客様と共に新たな価値の創出と変革を実現しています。

プレスリリースのダウンロードはこちらから

https://prtimes.jp/a/?f=d19319-210-60f6b59753748d4bd125c9e556636406.pdf

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【会社概要】

会社名：アジアクエスト株式会社（東京証券取引所 グロース市場：証券コード 4261）

所在地：〒112-0004 東京都文京区後楽2丁目6－1 住友不動産飯田橋ファーストタワー 27F

代表者：代表取締役会長CEO 桃井 純

URL：https://www.asia-quest.jp/