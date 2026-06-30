最終処分場・中間処理事業を展開する東環・セイフコ社の株式全量を取得、秋田県最大の新処分場を建設！

JFEエンジニアリング株式会社

2026年6月30日

JFEエンジニアリング株式会社

JFEエンジニアリング株式会社（代表取締役：福田一美、本社：東京都千代田区）は、このたび、秋田県を中心に最終処分場事業を展開する株式会社東環（代表取締役：渡邊忠隆、本社：秋田県秋田市）と山梨県、長野県で廃棄物の中間処理[※1]、収集運搬を展開する株式会社セイフコ（代表取締役：渡邊忠隆、本社：山梨県富士吉田市）両社の株式全量を2026年6月24日に取得しました。

当社として最終処分場事業に参入するのは初であり、事業参画に加え、新たに秋田県最大となる処分場を計画・建設し、運営することを決定しました。

※1 廃棄物の中間処理：分別・減量・無害化・安定化等の処理を行うことで資源化の推進及び最終処分量の削減を図ること。

■株式取得会社概要

2026年6月30日現在

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/61878/table/177_1_5fd40f8bbfb89656ef872bf268e5c24e.jpg?v=202606301251 ]

■株式取得の目的

当社グループは、サーキュラーエコノミー（循環経済）の実現を通じた社会貢献を長期ビジョンに掲げております。

本株式取得により、従来から取り組んできた廃棄物の収集・分別・焼却・リサイクルに加え、最終処分までを包含した静脈物流全体に、一気通貫で処理・サービスを提供することが可能となり、循環型社会の構築に向けて一層の貢献が可能となります。

また、株式会社東環を通じて秋田県内に管理型最終処分場の新設を計画しており、2030年度の操業開始を予定しております。同処分場は316万㎥の規模を有し、県内最大の施設となります。

同処分場の運営にあたっては、これまでに培ってきた地域住民の皆様との強固な信頼関係を基盤とし、平時の廃棄物の最終処分に加え、災害発生時に迅速な支援ができる体制も検討していきます。地域の皆様の安心・安全なくらしを支える地域拠点としての機能を担うとともに、地域との共生を目指します。

当社は今後もグループ一丸となって、持続的な成長と環境負荷低減の両立を通じて、循環型社会の実現に貢献してまいります。

■新規最終処分場の概要

■株式会社東環が運営する既設最終処分場（竣工時）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/61878/table/177_2_92d0477c41b7ad0a7f44ed1c08dc9b2e.jpg?v=202606301251 ]

本件に関するお問合わせは下記にお願いいたします。

JFEエンジニアリング株式会社 総務部広報室