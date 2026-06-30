【ブランジェ浅野屋】ブランジェ浅野屋×八幡屋礒五郎が初コラボ アップルパイやパンに“ひと振り”する新感覚スパイス「八幡屋礒五郎×浅野屋 オリジナルブレンドスパイス」新発売

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国産山椒の心地よい刺激と柚子・レモンの香りが広がる、軽井沢発“大人のアップルパイ体験”



































「八幡屋礒五郎×浅野屋 オリジナルブレンドスパイス使用のアップルパイ」イメージ









株式会社浅野屋（本店：⻑野県北佐久郡軽井沢町⼤字軽井沢 738、代表取締役社⻑：佐々木一郎 以下、「浅野屋」）は、長野を代表する老舗七味唐辛子メーカー「株式会社 八幡屋礒五郎」（本社：長野県長野市、代表取締役：九代目 室賀栄助）と共同開発した「八幡屋礒五郎×浅野屋 オリジナルブレンドスパイス」を、2026年7月1日（水）より期間限定で発売いたします。

本企画は、軽井沢を拠点に長年パン文化を育んできた浅野屋と、江戸時代から続く調合技術で長野の食文化を支えてきた八幡屋礒五郎が、互いの技術を掛け合わせることで生まれた初のコラボレーションです。浅野屋のパン職人が八幡屋礒五郎のもとへ足を運び、試作と試食を重ねながら、アップルパイやパンの味わいを引き立てる調合を追求しました。

完成したスパイスは、国産山椒の心地よい刺激に、柚子やレモンの華やかな香りを重ねたオリジナルブレンド。アップルパイにひと振りすることで、りんごの甘みや酸味に爽やかな香りと余韻が加わり、これまでにない“大人のアップルパイ体験”をお楽しみいただけます。トーストやクロワッサンのほか、ドリンクやデザートにも合わせやすく、日常のパン時間を少し特別に彩ります。

発売に合わせ、浅野屋の一部店舗ではオリジナルスパイスを使用した限定クラフトコーラも展開。軽井沢・長野の老舗が提案する、新しいパンとスパイスの楽しみ方をお届けします。

























■「八幡屋礒五郎×浅野屋 オリジナルブレンドスパイス」商品概要

＜3つのこだわり＞


１．贅沢な国産山椒と柑橘のさわやかで奥深い味わい

希少な国産山椒をふんだんに使用。山椒のピリッとした痺れに、柚子やレモンといった柑橘系のさわやかな香りが複雑に絡み合い、奥深い味わいを生み出します。

２．アップルパイとの抜群の相性。大人のための新体験

シナモンやレモンに加え、山椒と柑橘の香りが、りんごの甘みと酸味を驚くほど引き立てます。浅野屋自慢のアップルパイにひと振りするだけで、これまでにない“大人のためのアップルパイ体験”をお楽しみいただけます。

３．パンやドリンク、デザートへ広がる無限の楽しみ方


トーストやクロワッサンへのトッピングはもちろん、カフェラテやホットワイン、ソーダなどのドリンクにアクセントとして加えたり、バニラアイスクリームにかけたりと、アイデア次第で楽しみ方が広がります。

＜八幡屋礒五郎×浅野屋　オリジナルブレンドスパイス＞











期間：2026年7月1日(水)〜　※売り切れ次第、終了

価格：1,080円（税込）

店舗：「ブランジェ浅野屋」一部店舗、オンラインショップ

＊販売店舗はHPをご確認ください。






■コラボレーション限定メニュー 商品概要



「八幡屋礒五郎×浅野屋　オリジナルブレンドスパイス」の魅力を最大限に引き出すため、浅野屋の技術を詰め込んだ限定アップルパイと、スパイスと相性の良いクラフトコーラをご用意いたしました。






＜オリジナルブレンドスパイス使用 信州りんごのアップルパイ＞

期間：2026年7月15日(水)〜　※売り切れ次第、終了

価格： 594円（税込）

店舗：ブランジェ浅野屋全店

＜オリジナルブレンドスパイス使用 クラフトコーラ＞

期間：2026年7月1日(水)〜　※売り切れ次第、終了

価格： 540円（税込）

店舗：ブランジェ浅野屋自由が丘店、ブランジェ浅野屋さいたま新都心店、ブランジェ浅野屋軽井沢旧道本店、ブランジェ浅野屋軽井沢千住博美術館店

【お問い合わせ先】

株式会社浅野屋 公式ホームページ（https://b-asanoya.com/

【株式会社 八幡屋礒五郎について】







「牛に引かれて善光寺参り」で知られる長野市の善光寺の門前で、元文元年（1736年）の創業以来、290年にわたり「七味唐からし」の製造・販売を行っています。「五感で たのしむ 小さな しあわせ」をスローガンに、全国の食卓に「小さな しあわせ」 をお届けしています。

【株式会社浅野屋について】







浅野屋は1933年に東京・麹町で外国の食料品を扱う「浅野屋商店」を開業して以来、常連の外国人のお客様のために、四谷や軽井沢などにパン小売店「ブランジェ浅野屋」を出店。現在では軽井沢、関東に店舗を展開する老舗ベーカリーとしてその地位を確立しています。




































本件に関するお問合わせ先

本件に関する報道関係の皆様からのお問合せ先

株式会社浅野屋 広報担当 齋藤綾子

E-mail:info_ec@b-asanoya.com

関連リンク

ブランジェ浅野屋

https://b-asanoya.com/