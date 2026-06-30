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【ブランジェ浅野屋】ブランジェ浅野屋×八幡屋礒五郎が初コラボ アップルパイやパンに“ひと振り”する新感覚スパイス「八幡屋礒五郎×浅野屋 オリジナルブレンドスパイス」新発売
国産山椒の心地よい刺激と柚子・レモンの香りが広がる、軽井沢発“大人のアップルパイ体験”
■「八幡屋礒五郎×浅野屋 オリジナルブレンドスパイス」商品概要
＜3つのこだわり＞
１．贅沢な国産山椒と柑橘のさわやかで奥深い味わい
希少な国産山椒をふんだんに使用。山椒のピリッとした痺れに、柚子やレモンといった柑橘系のさわやかな香りが複雑に絡み合い、奥深い味わいを生み出します。
２．アップルパイとの抜群の相性。大人のための新体験
シナモンやレモンに加え、山椒と柑橘の香りが、りんごの甘みと酸味を驚くほど引き立てます。浅野屋自慢のアップルパイにひと振りするだけで、これまでにない“大人のためのアップルパイ体験”をお楽しみいただけます。
トーストやクロワッサンへのトッピングはもちろん、カフェラテやホットワイン、ソーダなどのドリンクにアクセントとして加えたり、バニラアイスクリームにかけたりと、アイデア次第で楽しみ方が広がります。
＜八幡屋礒五郎×浅野屋 オリジナルブレンドスパイス＞
■コラボレーション限定メニュー 商品概要
本件に関するお問合わせ先
本件に関する報道関係の皆様からのお問合せ先
株式会社浅野屋 広報担当 齋藤綾子
E-mail:info_ec@b-asanoya.com
関連リンク
ブランジェ浅野屋
https://b-asanoya.com/
■「八幡屋礒五郎×浅野屋 オリジナルブレンドスパイス」商品概要
＜3つのこだわり＞
１．贅沢な国産山椒と柑橘のさわやかで奥深い味わい
希少な国産山椒をふんだんに使用。山椒のピリッとした痺れに、柚子やレモンといった柑橘系のさわやかな香りが複雑に絡み合い、奥深い味わいを生み出します。
２．アップルパイとの抜群の相性。大人のための新体験
シナモンやレモンに加え、山椒と柑橘の香りが、りんごの甘みと酸味を驚くほど引き立てます。浅野屋自慢のアップルパイにひと振りするだけで、これまでにない“大人のためのアップルパイ体験”をお楽しみいただけます。
３．パンやドリンク、デザートへ広がる無限の楽しみ方
トーストやクロワッサンへのトッピングはもちろん、カフェラテやホットワイン、ソーダなどのドリンクにアクセントとして加えたり、バニラアイスクリームにかけたりと、アイデア次第で楽しみ方が広がります。
＜八幡屋礒五郎×浅野屋 オリジナルブレンドスパイス＞
■コラボレーション限定メニュー 商品概要
「八幡屋礒五郎×浅野屋 オリジナルブレンドスパイス」の魅力を最大限に引き出すため、浅野屋の技術を詰め込んだ限定アップルパイと、スパイスと相性の良いクラフトコーラをご用意いたしました。
＜オリジナルブレンドスパイス使用 信州りんごのアップルパイ＞
期間：2026年7月15日(水)〜 ※売り切れ次第、終了
価格： 594円（税込）
店舗：ブランジェ浅野屋全店
＜オリジナルブレンドスパイス使用 クラフトコーラ＞
期間：2026年7月1日(水)〜 ※売り切れ次第、終了
価格： 540円（税込）
店舗：ブランジェ浅野屋自由が丘店、ブランジェ浅野屋さいたま新都心店、ブランジェ浅野屋軽井沢旧道本店、ブランジェ浅野屋軽井沢千住博美術館店
【お問い合わせ先】
株式会社浅野屋 公式ホームページ（https://b-asanoya.com/）
【株式会社 八幡屋礒五郎について】
「牛に引かれて善光寺参り」で知られる長野市の善光寺の門前で、元文元年（1736年）の創業以来、290年にわたり「七味唐からし」の製造・販売を行っています。「五感で たのしむ 小さな しあわせ」をスローガンに、全国の食卓に「小さな しあわせ」 をお届けしています。
【株式会社浅野屋について】
浅野屋は1933年に東京・麹町で外国の食料品を扱う「浅野屋商店」を開業して以来、常連の外国人のお客様のために、四谷や軽井沢などにパン小売店「ブランジェ浅野屋」を出店。現在では軽井沢、関東に店舗を展開する老舗ベーカリーとしてその地位を確立しています。
期間：2026年7月15日(水)〜 ※売り切れ次第、終了
価格： 594円（税込）
店舗：ブランジェ浅野屋全店
＜オリジナルブレンドスパイス使用 クラフトコーラ＞
期間：2026年7月1日(水)〜 ※売り切れ次第、終了
価格： 540円（税込）
店舗：ブランジェ浅野屋自由が丘店、ブランジェ浅野屋さいたま新都心店、ブランジェ浅野屋軽井沢旧道本店、ブランジェ浅野屋軽井沢千住博美術館店
【お問い合わせ先】
株式会社浅野屋 公式ホームページ（https://b-asanoya.com/）
【株式会社 八幡屋礒五郎について】
「牛に引かれて善光寺参り」で知られる長野市の善光寺の門前で、元文元年（1736年）の創業以来、290年にわたり「七味唐からし」の製造・販売を行っています。「五感で たのしむ 小さな しあわせ」をスローガンに、全国の食卓に「小さな しあわせ」 をお届けしています。
【株式会社浅野屋について】
浅野屋は1933年に東京・麹町で外国の食料品を扱う「浅野屋商店」を開業して以来、常連の外国人のお客様のために、四谷や軽井沢などにパン小売店「ブランジェ浅野屋」を出店。現在では軽井沢、関東に店舗を展開する老舗ベーカリーとしてその地位を確立しています。
本件に関するお問合わせ先
本件に関する報道関係の皆様からのお問合せ先
株式会社浅野屋 広報担当 齋藤綾子
E-mail:info_ec@b-asanoya.com
関連リンク
ブランジェ浅野屋
https://b-asanoya.com/