【解決済み】ポケモンGOで「位置情報を取得できません」エラー12の原因と対処法まとめ
2026年6月28日、Fonelora Location Changerは「V1.0.1.0」をリリースしました。今回のアップデートでは、今回のアップデートでは、Android向けゲームモードにおいて新たに提示ポップアップ機能が追加されました。これにより、設定ミスを防ぎながら、より直感的にゲームモードを利用できるよう改善されています。
Fonelora Location Changer公式サイト: https://reurl.cc/ppO1Dr
待望のイベント期間中、ゲームを起動した瞬間に画面上部に赤い帯で「ポケモン go 位置 情報 を 取得 できません」という警告が表示され、突然プレイできなくなった経験はないでしょうか？
スマートフォンのGPSはオンになっており、Googleマップを開けば正常に現在地が示されているのにも関わらず、ポケモンGOの画面から「エラー12」が消えない。「再インストールしても改善しない」「アカウントがBANされたのではないか」と不安になる方は少なくありません。
本記事では、このイライラする状況をいち早く打開するため、まずはあなたの端末に起きている問題の切り分け診断からスタートし、Android（Galaxy・Pixel・Xiaomi等）およびiPhoneそれぞれにおける具体的な設定手順まで、実機テストに基づく確実な解決策を順序立てて解説します。
Part1.まずは診断！「エラー11」と「エラー12（位置情報を取得できません）」の違い
トラブルシューティングを効果的に進めるためには、発生している問題の性質を正確に把握することが重要です。「GPS信号が見つかりません（エラー11）」と「現在地を取得できません（エラー12）」は、根本的な原因が異なります。
● エラー11（GPSの信号を探しています）: 主にハードウェアや物理的な環境要因です。地下鉄や高層ビル群にいてGPSの電波が届いていない状態です。空が見える屋外に出るか、Wi-Fiをオンにすることで解決します。
● エラー12（位置情報を取得できません）: 今回の主題です。「Googleマップでは正しい位置が表示されるのにPokemon GOだけエラーになる」場合はエラー12です。端末は現在地を把握していますが、ゲームアプリ（Nianticのサーバー）へ位置同期ができていないソフトウェアレベルの問題です。OSのプライバシー設定や、バックグラウンド制限、あるいは粗悪な位置偽装アプリによるモックロケーションの検知などが原因です。
30秒でわかる！エラー原因診断フロー
ご自身のスマートフォンで、まずは以下の手順で原因を切り分けてください。
Googleマップアプリを開く
現在地アイコンをタップし、自分の位置が正しく表示されているか確認する
? 位置がズレている、または表示されない場合:
端末のGPS機能自体がオフになっている、または電波が届いていません。スマートフォンの「設定」から位置情報をオンにし、屋外へ移動してください。
? 正確な位置が表示されている場合:
端末のGPSは正常です。Pokemon GO固有の設定問題（エラー12）です。以下の「自力で直す詳細な手順」へ進んでください。
Part2.機種別：「ポケモンGO 現在地を取得できません」を自力で直す詳細な手順
Googleマップで位置が確認できたにも関わらずエラーが出る場合、以下のシステム設定を見直すことでほとんどのケースは解決します。機種ごとに画面遷移が異なるため、詳細なステップを解説します。
Androidスマートフォンの解決手順
Fonelora Location Changer公式サイト: https://reurl.cc/ppO1Dr
待望のイベント期間中、ゲームを起動した瞬間に画面上部に赤い帯で「ポケモン go 位置 情報 を 取得 できません」という警告が表示され、突然プレイできなくなった経験はないでしょうか？
スマートフォンのGPSはオンになっており、Googleマップを開けば正常に現在地が示されているのにも関わらず、ポケモンGOの画面から「エラー12」が消えない。「再インストールしても改善しない」「アカウントがBANされたのではないか」と不安になる方は少なくありません。
本記事では、このイライラする状況をいち早く打開するため、まずはあなたの端末に起きている問題の切り分け診断からスタートし、Android（Galaxy・Pixel・Xiaomi等）およびiPhoneそれぞれにおける具体的な設定手順まで、実機テストに基づく確実な解決策を順序立てて解説します。
Part1.まずは診断！「エラー11」と「エラー12（位置情報を取得できません）」の違い
トラブルシューティングを効果的に進めるためには、発生している問題の性質を正確に把握することが重要です。「GPS信号が見つかりません（エラー11）」と「現在地を取得できません（エラー12）」は、根本的な原因が異なります。
● エラー11（GPSの信号を探しています）: 主にハードウェアや物理的な環境要因です。地下鉄や高層ビル群にいてGPSの電波が届いていない状態です。空が見える屋外に出るか、Wi-Fiをオンにすることで解決します。
● エラー12（位置情報を取得できません）: 今回の主題です。「Googleマップでは正しい位置が表示されるのにPokemon GOだけエラーになる」場合はエラー12です。端末は現在地を把握していますが、ゲームアプリ（Nianticのサーバー）へ位置同期ができていないソフトウェアレベルの問題です。OSのプライバシー設定や、バックグラウンド制限、あるいは粗悪な位置偽装アプリによるモックロケーションの検知などが原因です。
30秒でわかる！エラー原因診断フロー
ご自身のスマートフォンで、まずは以下の手順で原因を切り分けてください。
Googleマップアプリを開く
現在地アイコンをタップし、自分の位置が正しく表示されているか確認する
? 位置がズレている、または表示されない場合:
端末のGPS機能自体がオフになっている、または電波が届いていません。スマートフォンの「設定」から位置情報をオンにし、屋外へ移動してください。
? 正確な位置が表示されている場合:
端末のGPSは正常です。Pokemon GO固有の設定問題（エラー12）です。以下の「自力で直す詳細な手順」へ進んでください。
Part2.機種別：「ポケモンGO 現在地を取得できません」を自力で直す詳細な手順
Googleマップで位置が確認できたにも関わらずエラーが出る場合、以下のシステム設定を見直すことでほとんどのケースは解決します。機種ごとに画面遷移が異なるため、詳細なステップを解説します。
Androidスマートフォンの解決手順