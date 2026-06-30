【事前登録で入場無料】廃校でゲームを遊んで“脱出”せよ！ 体験型ゲーム展示会『デバッグしないと出られない部屋』開催─ インディー20作品が集結

アドバーチャ株式会社

アドバーチャ株式会社（東京都北区、代表取締役：水野征太朗）は、体験型インディーゲーム展示イベント「デバッグしないと出られない部屋(略称：デバッグ部屋)」を2026年7月26日（日）に開催します。

本イベントは、完成前や発展途上のインディーゲームを来場者が遊び、バグやゲームプレイ時の感想をその場で報告をすることで“脱出”を目指す、来場者参加型ゲーム展示イベントです。事前登録で入場無料となります。

■ 企画背景：ゲーム開発者とゲームプレイヤーが共に作品を育てる土壌を作る試み

ゲーム業界は、インディー開発の拡大や配信文化の浸透により、これまで以上に盛り上がりを見せています。開発者とプレイヤー同士でコミュニティを盛り上げ、作品を一緒にブラッシュアップしていく文化が海外ゲームコミュニティでは盛んです。

一方、日本には、開発者とプレイヤーが一体となってコミュニティを作り、作品をより良いものにしていく文化が深く根付いていません。

本イベントでは、あえてバグや改善点も含む開発途上のゲームの展示を行うことで、ゲームプレイヤー自身が“ゲームを育てる工程”に参加できる場を提供します。

バグ報告や改善提案を通じて、開発者とプレイヤー同士のコミュニケーションが活発に行われることを目指しています。

■ イベント概要

■ イベントの特徴

- イベント名：デバッグしないと出られない部屋- 開催日：2026年7月26日（日）- 開催時間：11:00～17:15- 最終入場：16:45- 会場：学校跡地の飯田橋でっかいレンタルスペース- 住所：〒162-0824 東京都新宿区揚場町2-28- アクセス：飯田橋駅 B4b出口 徒歩2分- 入場料：事前登録で無料(限定100名)／当日参加は500円- 出展数：20ブース(予定)- 主催・運営：アドバーチャ株式会社1．ゲームプレイヤーが、「1日デバッガー」として、より良いゲーム作りの工程に参加することが出来ます

来場者は「1日ゲームデバッガー」としてゲームを試遊し、バグや改善点、感想を開発者に報告します。報告内容に応じてもらえる「デバッグシール」を一定数集めることで、廃校からの”脱出”が可能です。

プレイヤーがフィードバックした内容が後日発売される製品版に反映される、そんな体験に繋がるかもしれません。

2. デバッグ・フィードバック報告数に応じた限定ステッカー配布

廃校からの脱出に成功した参加者には、イラストレーター「つちのこきづち」先生による、会場限定ステッカーが配布されます。

「デバッグシール」を沢山溜めると、レアな限定ステッカーが配付されます。

3. リリース前インディーゲームの試遊

リリース前・開発中のインディーゲームを中心に、20ブースの出展を予定しています。

来場者は、まだ世に出ていないゲームや、これから完成に向かっていく作品をいち早く遊ぶことができます。

出展ゲーム一覧紹介ページ：https://debug-escape.gamebrushup.org/games

出展ゲーム一覧PV：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-mdnQE7J8zs ]4. ゲーム開発YouTuber「ひろはす」による特別講演開催

イベント当日は、ゲーム開発YouTuber「ひろはす」による特別講演も開催します。

（講演は2026年7月26日（日）15:30～17:00を予定）

5. 数少ない廃校を使ったゲーム展示イベント

数少ない、都内の廃校跡地を使ったイベントになります。

レトロな雰囲気漂う会場で、すこし変わった展示体験を楽しむことが出来ます。

■ 来場事前登録で参加無料！

事前に来場登録をいただくことで、来場料が無料になります(限定100名)。

ぜひお気軽に参加登録をお願いします。

公式サイト：https://debug-escape.gamebrushup.org/

事前登録フォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduHNVadEzk9F0x6Q6iZGXsySxHCtYqxqRDcCUhW75tw2u0NA/viewform

※当日参加は、入場料500円となります。

■ 主催者コメント

アドバーチャ株式会社 代表取締役 水野征太朗

「本イベントは、ゲーム開発の“難しさ”と“面白さ”を同時に体験できるイベントです。クリエイター同士、そしてユーザーとの新しい交流の場として育てていきたいと考えています。」

■ 会社情報

アドバーチャ株式会社

所在地：東京都北区赤羽2-47-8 大黒ビル303

代表者：代表取締役 水野征太朗

HP：https://corp.ad-virtua.com

お問い合わせ：https://corp.ad-virtua.com/contact