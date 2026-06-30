ふくちゃんリユスタ、東京・神奈川の7自治体へ子育てギフト寄贈

株式会社BuySell Technologies

バイセルグループの株式会社REGATEが運営するキッズリユース事業「ふくちゃんリユスタ」は、株式会社小田急ＳＣディベロップメント（以下、小田急SC）が主催するチャリティイベント「Re:born」に参加しました。

2025年10～11月に小田急SC運営の8施設で回収したこども服の査定額やチャリティイベント収益を全額原資として、施設が立地する7つの自治体に、絵本やおもちゃ等のギフトを寄贈いたしました。

■「Re:born ～託したモノが、子どもたちへのギフトに。～」とは

お客さまがご家庭で不要になった衣類や本などを、小田急沿線の8つの商業施設に設置した回収ボックスにて回収・査定。その査定額を元に「子育て応援」や「地域課題の解決」をテーマとしたギフトを、各施設が立地する自治体に寄贈します。

キッズリユース事業「ふくちゃんリユスタ」を運営する株式会社REGATEは、不用品のリユース活動を次の新しい価値につなげる「Re:born」の趣旨に賛同し第2弾から参加、今回で3回目の参加となります。

【Re:born ～託したモノが、子どもたちへのギフトに。～】

https://www.odakyu-sc.com/special/reborn2025/

■「ふくちゃんリユスタ」のイベント概要

１.回収されたこども服の査定・買取

小田急SCの8つの商業施設に設置されたボックスで期間中に回収されたこども服を査定・買取します。

・設置期間：2025年10月17日(金)～11月24日(月・祝)

・回収する不用品の種類：衣類、こども服、学生服、本

・実施施設：新宿西口ハルク、経堂コルティ、成城コルティ、新百合ヶ丘エルミロード、相模大野ステーションスクエア、ビナウォーク、本厚木ミロード、ODAKYU 湘南 GATE

・寄贈先自治体：新宿区、世田谷区、川崎市麻生区、相模原市南区、海老名市、厚木市、藤沢市

・寄贈ギフト：「子育て応援」や「地域課題の解決」をテーマとした各自治体からご要望いただいたギフト（絵本、おもちゃ等）

２.チャリティイベント「ふくちゃんリユスタSDGs巨大ガラポンチャレンジ」

「エコなアクション」や「エコなアイデア」をカードに書いて巨大ガラポンにチャレンジ。こども服等のリユースアイテムが当たります。

・日時：2025年10月19日（日） 11:00～16:00

・場所：相模大野ステーションスクエア 3階アトリウム（改札前）

・参加費：200円

・ガラポン賞品：リユースこども服・リユースぬいぐるみ・お菓子（ハズレなし）

■自治体へのギフト寄贈

回収された不用品の査定額とチャリティイベントの収益を原資として、イベント対象の商業施設が立地する７自治体のこどもたちのために、絵本やおもちゃ等のギフトを寄贈いたしました。

寄贈先自治体：新宿区、世田谷区、川崎市麻生区、相模原市南区、海老名市、厚木市、藤沢市

寄贈時期：2026年4～５月

「ふくちゃんリユスタ」は、今後も地域に根差した取り組みを通じてリユースの普及に努め、持続可能な社会づくりに貢献してまいります。

■サービス概要・会社概要

【ふくちゃんリユスタ】

2022年に始動した「ふくちゃんリユスタ」は、こども服や知育玩具・ベビーカーなど、使用期間の短いベビー・こども用品を、次に必要な子育て世代へ”つなぐ”ことをミッションとするキッズリユースサービスです。店舗運営だけでなく、こども向けのフリマイベントを主催するなど、さまざまな活動を通して、“もっと楽しいリユース”の輪を広げていくことを目指しています。

ふくちゃんリユスタ公式サイト：https://reuste.jp/

公式Instagram：

（関西）https://www.instagram.com/fukuchan_reuste

（東海）https://www.instagram.com/fukuchan_reuste_central

（関東）https://www.instagram.com/fukuchan_reuste_east

【株式会社REGATE】

会社名：株式会社REGATE

代表者：代表取締役 福島 道子

本社所在地：大阪府大阪市中央区安土町3丁目5番13号

事業内容：リユース事業

URL：https://regate-inc.jp

【株式会社BuySell Technologies（バイセルグループ親会社）】

会社名：株式会社BuySell Technologies

代表者：代表取締役会長 岩田 匡平、代表取締役社長兼CEO 徳重 浩介

本社所在地：東京都新宿区四谷4-28-8 PALTビル

事業内容：着物・ブランド品等リユース事業

コーポレートサイト：https://buysell-technologies.com/

【株式会社小田急ＳＣディベロップメント】

会社名：株式会社小田急ＳＣディベロップメント

代表者：取締役社長 細谷 和一郎

本社所在地：東京都新宿区西新宿2-7-1

事業内容：商業施設開発、商業施設運営

コーポレートサイト：https://www.odakyu-scd.co.jp/