【7/15名古屋】テナント仲介実績2,800件超！競合ひしめく不動産業界で安定収益を築くために！「事業用仲介の勝ち筋」無料セミナー開催

株式会社テナントショップ2025年参加セミナーの様子

■会社概要とセミナー概要

事業用（テナント）物件専門ポータルサイトを運営する株式会社テナントショップ（本社：滋賀県草津市、代表取締役：水野清治）は、2026年7月15日（水）に愛知県名古屋市（名駅カンファレンスセンター）にて、不動産業界に携わる方を対象とした無料セミナー「テナントショップセミナー＠名古屋」を開催いたします。本セミナーでは、競合激化や広告費高騰により「居住用仲介」で利益が伸び悩む不動産会社様へ向けて、まだ競合の少ない「事業用不動産仲介」への参入ステップと、継続的かつ安定した収益（ストックビジネス）を生み出す再現性の高いビジネスモデルを、成約実績2,800件超のノウハウを交えて公開いたします。

■下記フォームよりセミナーにお申込みいただけます。

【 お申込み用 Googleフォーム 】

https://forms.gle/wygDhcQ5CKLZGqhb7

■対象：事業用（テナント）仲介にご興味のある・すでに取り組まれている不動産会社様。

または建築会社様、独立準備中の方を含む、宅建業の免許申請中の会社様。

（本セミナーは不動産会社様に向けた内容のため、宅建業者以外の方はご遠慮ください）

登壇者（弊社代表）プロフィール

代表取締役：水野清治

大手不動産会社で勤務した経験を活かし、2008年に滋賀県のテナント物件専門の仲介会社「テナントショップ」を創業。 現在は「テナントショップネットワーク」という事業用不動産ポータルサイトも運営、全国に加盟店を広げており320店舗以上が加盟している。街づくりを通じて地域社会に貢献したいという思いで事業に取り組み、「三方よし」の経営理念を掲げている。

開催の背景：居住用仲介の限界を突破し、事業用仲介への「参入・拡大」の視点

現在、日本の不動産業界は大きな転換期を迎えています。公益財団法人不動産流通推進センター「2025不動産業統計集」のデータによると、国内の不動産業の法人数は増加の一途をたどっています。平成16年と令和5年の法人数を比較すると、直近20年間でおよそ10万社も増えていることが分かっています。

出典：公益財団法人不動産流通推進センター

「2025不動産業統計集（3月期改訂）」

URL：chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.retpc.jp/wp-content/uploads/toukei/202503/202503_1gaikyo.pdf

このデータが示す通り、地域における競合他社は乱立し、限られた居住用物件や顧客の奪い合いが年々激化しています。さらに、大手ポータルサイトの広告費高騰や、人口減少に伴う市場縮小が拍車をかけ、すでに「従来の居住用仲介だけでは利益を維持・拡大することの限界」を感じている会社様は少なくありません。

実際に、次のような悩みを抱えている経営者様や不動産ご担当者様も多くいらっしゃるのではないでしょうか？

【これから事業用（テナント）不動産を始めたい企業様】

「繁忙期頼みの経営から脱却し、通年で安定した事業の柱を作りたい」

「テナント仲介に興味はあるが、専門知識がなく何から手をつければいいか分からない」

【すでにテナントを扱っているが、さらにスケールアップさせたい企業様】

「月数件の問い合わせはあるが、成約率や反響数をさらに増やしたい」

「属人的な営業から脱却し、組織として自動的に回る仕組みを作りたい」

「他社・他県（滋賀県）でのテナント仲介の取り組みについて状況を知りたい」

こうした業界共通の課題を解決するため、滋賀県で2,800件以上の成約実績を誇り、加盟不動産会社が全国320店舗を突破した「テナントショップネットワーク」を展開する当社代表の水野が登壇いたします。地域密着で勝ち残るための具体的な営業手法と「三方よし」のまちづくりに繋がる戦略をお届けします。

イベントの詳細

セミナープログラム：実例から学ぶ「事業用仲介」成功の5大戦略

[表: https://prtimes.jp/data/corp/72614/table/21_1_f050b2be9652b726a481680723ba7b11.jpg?v=202606301152 ]

テナントショップが滋賀県で培った事業用仲介における再現性のあるビジネスモデルを、代表水野より皆様へお伝えいたします。居住用仲介だけでなく新しい事業の柱を創造したい、事業用仲介に興味はあるけど何から取り組めばいいか分からない、他の地域（滋賀）ではどのように事業用仲介を行っているか知りたい、など。質疑応答のお時間もご用意しておりますので、お気軽にご参加下さいませ。

■講座ポイント：代表水野清治による「事業用仲介」再現性ビジネスモデル

Point01:事業用仲介を今始めるべきメリット（居住用との収益構造の違い）

Point02:コストを抑えて勝ち組になる「反響獲得」の仕組み

Point03:競合を寄せ付けない「事業用不動産情報のデータベース化」

Point04:安定した収益を生み出す「ストック型ビジネスモデル」の事例紹介

Point05:地域／エリアで圧倒的に勝つためのローカル戦略

参加者様全員へ豪華参加特典をご用意

ご参加いただいた皆様へ、明日からすぐに活かせる限定マニュアルをプレゼントいたします。

これから事業用仲介を始められる方にもぜひご覧いただきたい、悩み・不安を解消するノウハウ集となっております。

特典：『事業用不動産（テナント）仲介事業参入マニュアル』

topic

・事業用不動産（テナント）仲介事業の魅力

・未経験でも安心！うっかりミスをなくす契約工程管理表の活用術

・事業用仲介における契約形態15の解説

・解説付き！契約約款サンプル

参加方法

■参加申込み方法：お電話・メール・FAX・Googleフォーム

■対象：事業用（テナント）仲介にご興味のある・すでに取り組まれている不動産会社様。

または建築会社様、独立準備中の方を含む、宅建業の免許申請中の会社様。

（本セミナーは不動産会社様に向けた内容のため、宅建業者以外の方はご遠慮ください）

【 お申込み用 Googleフォーム 】

https://forms.gle/wygDhcQ5CKLZGqhb7

今後の展望：日本全国を三方よしのまちづくりで元気に

2025年参加セミナーの様子2026年参加セミナーの様子

テナントショップが運営する全国版ポータルサイト「テナントショップネットワーク」には、現在全国で約320社の不動産会社様が加盟されており、サイトへの物件掲載によって事業用不動産への反響を得ていただいています。

エンドユーザーにとって便利なサイトをつくるために、引き続き物件掲載エリアの拡大と物件情報量のさらなる充実を目指します。

物件をお探しの方にとってより情報の集まるサイト作りを目指すと同時に、全国の不動産会社様の反響獲得のお手伝いをさせていただきます。

今回ご紹介した弊社のビジネスモデルが、皆様の事業における新たな一助となり、ひいてはそれぞれの地域での豊かなまちづくりへとつながれば幸いです。

「三方よし まちづくり」の理念の下、テナント仲介を通じてご自身が育ってきた街をさらに活気ある街に一緒に変えてみませんか？

【主催：株式会社テナントショップについて】

全国版事業用ポータルサイト「テナントショップネットワーク」トップページ全国版事業用ポータルサイト「テナントショップネットワーク」東京都トップページ

■会社概要

株式会社テナントショップは、滋賀県草津市で事業用（テナント）仲介を専門としている不動産会社です。企業理念に「三方よし まちづくり」を掲げ、地域密着型の不動産仲介によって地域貢献・地域活性化を目指しています。

不動産会社ならではの知識と経験を活かして作り上げた、事業用物件検索サイト「テナントショップ ネットワーク」を運営しています。全国の不動産会社様へ事業用に特化したテナントショップのビジネスモデルの共有を目指します。

■お問い合わせ先

株式会社テナントショップ：https://tenant.shop/

テナントショップ ネットワーク（全国版物件掲載サイト）：https://www.tenant-shop.jp/

不動産会社様向け：https://www.tenant-shop.jp/lp/pt-2a5h/

TEL：077-564-7877（受付時間10:00～18:00※土日祝除く）

ポータルサイト事業部 メールアドレス：customer@tenant-shop.jp