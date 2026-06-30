ロードバイクの「帰れない不安」を変える。133gの電動ポンプ「TascaAir E3 Ride Kit」がCAMPFIREで先行公開決定

合同会社グッドギアジャパン

合同会社グッドギアジャパン（所在地：東京都町田市）は、超小型電動エアポンプ「TascaAir E3」と、パンク修理キット・ツールボトルを組み合わせた「TascaAir E3 Ride Kit」を、2026年7月3日（金）12:00よりCAMPFIREにて先行公開いたします。

プロジェクト公開に先立ち、製品情報や公開日時、限定リターン情報を受け取れる事前登録ページを公開しました。

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パンクは直せても、「帰れない不安」は残る。

ロードバイクやグラベルライドでは、パンクは避けられないトラブルの一つです。

しかし、多くのサイクリストが本当に困るのは、パンクそのものではありません。

CO2ボンベを使い切ってしまった。

携帯ポンプでは十分な空気圧まで入れられない。

荷物が増えるので持って行くこと自体をやめてしまう。

修理はできても、その後のライドを諦めたり、帰宅するだけで精一杯になってしまうことがあります。

私たちは、そんな「帰れない不安」を少しでも減らしたいという想いから、日本のサイクリストへTascaAir E3 Ride Kitを届けます。

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「持たない不安」を、「持ちすぎない形」で解決する。

TascaAir E3は、約133gのコンパクトな電動エアポンプです。

最大120PSIまで対応し、USB Type-C充電式で、ボタンを押すだけで素早く空気を充填できます。

小型ながらロードバイクの高圧タイヤにも対応し、携帯性と性能を両立しました。

ブランドコンセプトは、

「持たない不安を、持ちすぎない形で。」

必要以上の荷物を増やさず、それでも安心してライドへ出発できることを目指しています。

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Ride Kitという新しい提案

今回のプロジェクトでは、本体だけではなく、

・TascaAir E3

・パンク修理キット

・ツールボトル

を一つにまとめた「Ride Kit」を提案します。

パンク修理から空気充填までを一つのボトルに収納できるため、サドルバッグやバックポケットを圧迫することなく携帯できます。

「穴を塞ぐ。」

「空気を入れる。」

「また走り出す。」

その一連の流れを、一つのキットで完結できることがRide Kit最大の特徴です。

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CAMPFIREではFounderリターンをご用意

CAMPFIREでは、数量限定のFounderリターンをご用意しています。

Founderリターンをご支援いただいた方には、一般販売より約2か月早い2026年8月から順次発送を予定しています。

一般リターンは2026年10月より順次発送予定です。

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プロジェクト公開前の事前登録受付中

2026年7月3日（金）のプロジェクト公開に先立ち、事前登録ページを公開しています。

LINEへご登録いただいた方には、

・プロジェクト公開のお知らせ

・Founderリターン情報

・数量限定リターン情報

などをお届けします。

▼事前登録ページ

https://goodgearjapan.com/tascaair-lp01/

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プロジェクト概要

プロジェクト名

持たない不安を解決。TascaAir E3 ポケットサイズ電動ポンプ

製品本体: TascaAir E3 および TascaAir E3 Ride Kit

公開日時

2026年7月3日（金）12:00より

公開プラットフォーム

クラウドファンディングサイト

CAMPFIRE

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ブランドメッセージ

ライドをもっと自由に。

パンクは防げなくても、

その先の不安は減らせる。

私たちは、

「持たない不安を、持ちすぎない形で。」

という考え方を通じて、

サイクリストが安心して走り続けられる新しいライドスタイルを提案していきます。

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お問い合わせ

合同会社グッドギアジャパン

担当：鈴木

メール：roy_suzuki@goodgearjapan.com

Web：https://goodgearjapan.com

LINE事前登録：https://goodgearjapan.com/tascaair-lp01/