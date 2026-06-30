【7/8・7/16無料開催】人材紹介の成約率はなぜ上がらない？「紹介業務のどこにAIを効かせれば成約率は上がるのか」スマレジュ×ポーターズ共催セミナー

株式会社Plus Career

AI、ビッグデータ、クラウドなどの先端技術を用いて、人事業務の効率化や質的向上を図るソリューションを提供行う株式会社スマレジュ（本社：東京都港区）は、ポーターズ株式会社との共催で、人材紹介会社の経営者・事業責任者向けの無料オンラインセミナー「紹介業務の『どこ』にAIを効かせれば、成約率はあがるのか？ ～成果をわける、面談・商談データの貯め方～」を2026年7月8日（水）・7月16日（火）にオンライン開催します。

■ 開催の背景

人材紹介業界では現在、AI活用や業務の自動化によって求職者との面談数・企業との商談数を増やし、成果の最大化に取り組む企業が増えています。しかし、行動量を増やしても成約につながらず、頭を悩ませているケースは少なくありません。

その原因の多くは、集客力や営業力ではなく「マッチングに使えるデータが社内に貯まっていない」ことにあります。必須項目は埋まっていても、面談・商談で得た情報がデータとして落とし込まれず、検索やマッチングの条件に反映されていない。これでは行動量を増やしても現場のノウハウは蓄積されず、AIに任せたくても肝心の判断材料がそろわないままです。

■ 本セミナーで解説する内容

本セミナーでは、成約・失注という「結果」と、そこに至る「プロセス」をどう記録し、どう整えれば紹介の精度とスピードが上がるのかを整理して解説します。

その上で、面談・商談での会話をAIがその場で聞き取り、入力の手間をかけずにマッチングに使えるデータへと変えていく仕組みや、取り込みの段階でAIが会社の方針に沿って必要な条件を自動でそろえる流れを、実際の画面まで交えて具体的に共有します。

こんな人におすすめ

・紹介事業の成約率が伸び悩んでいるが、その課題に対して適切な取り組みができていないと感じているマネージャー

・AI活用に関心はあるが、社内のどこで活用すればよいか決めきれず悩んでいる方

・成約数の最大化に向けて面談数を増やすようチームに徹底しているものの、成果につながっていないと感じている方

・CAやRAごとに入力するデータの粒度が異なり、取得したデータをマッチングに活かしきれていないと感じている組織の責任者

スマレジュとは

「スマレジュ」は、求人情報・候補者情報の取り込みから、求人票・履歴書・職務経歴書の生成までを一気通貫で自動化する AIサービスです。 人材紹介・派遣業務をAIで最速自動化します。 PORTER社システムとの連携により、属人的なプロンプト作成を不要にし、誰もが即座に高品質な書類作成を実現できます。これにより、現場のコンサルタントは膨大な事務作業から解放され、求職者との対話やキャリア構築支援という「人にしかできない価値提供」に集中できるようになります。

セミナーのお申し込みはこちら :https://lp.porters.jp/seminar_260708?utm_source=partner&utm_medium=referral&utm_campaign=sumaresu

登壇者

株式会社スマレジュ 代表取締役CEO株式会社Plus Synergy 代表取締役CEO 山岡寿成

新規事業開発・業務改革（BPR）・DX推進を軸に、大手企業の構造変革をリード。構想策定から業務設計、組織再編、実装まで一気通貫で担う実行型コンサルタント。株式会社Plus Synergyを設立し、戦略と現場を接続する変革支援を展開。人材業界特化AI SaaS「スマレジュ」を共同創業し、AIを前提に業務構造を再設計するモデルを体現している。

株式会社スマレジュ 代表取締役CPO株式会社パンハウス 取締役CBO 土戸悠生

東大松尾研発AIベンチャー「パンハウス」にて、200社以上の生成AI研修・導入と自動化ソリューション事業を統括。並行して人材業界特化のAI SaaS「スマレジュ」を創業し、業界特有の不をAIで解消するプロダクト開発を牽引しています。AIを単なるツールではなく「プロダクトに溶け込ませる」専門家として、最新のLLM技術とUXを融合。ビジネスと技術を架橋し、「ユーザー価値ありき」の次世代AIプロダクトを体現します。

ポーターズ株式会社Consulting Unit Growth Gr. マネージャー 兼田 洋平 氏

大手人材紹介会社にてRA・CA業務や支社立ち上げを経験後、SaaS企業でインサイドセールスチームの立ち上げに参画。現在はポーターズ株式会社で紹介・派遣両方の領域における営業チームのマネージャーとして、顧客企業がより多くの求職者と企業のマッチングを実現できるよう、PORTERSのオンボーディングや活用促進支援に取り組んでいる。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/126995/table/6_1_174e67364e904c612cad3a951760f1bd.jpg?v=202606301152 ]

セミナーのお申し込みはこちら :https://lp.porters.jp/seminar_260708?utm_source=partner&utm_medium=referral&utm_campaign=sumaresu

株式会社スマレジュ

住所

本社：東京都港区南青山三丁目１番３６号青山丸竹ビル6F

日本橋オフィス：東京都中央区日本橋富沢町7番13号 R.core日本橋人形町ビル8階

事業内容

AI、ビッグデータ、クラウドなどの先端技術を用いて、

人事業務の効率化や質的向上を図るソリューションを提供