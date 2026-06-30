アスエネ、鹿島アントラーズとクラブパートナー契約を締結

アスエネ株式会社

社」）は、株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー（本社：茨城県鹿嶋市、代表取締役社長：小泉 文明、以下「鹿島アントラーズ」）とクラブパートナー契約を締結しました。

当社がSPLのコンサルティングと「ASUENE ACADEMY」による環境教育と人材育成を通じて、持続可能な地域社会の実現と次世代への価値還元を目指す鹿島アントラーズの主体的なアクションを支援します。両社の強みを掛け合わせることで、Jリーグの気候アクションや「Sport Positive Leagues（SPL）」による脱炭素・サステナビリティ推進をさらに加速させていく方針です。

パートナーシップ契約締結の背景

近年、欧州のスポーツ界を中心に、クラブの勝敗のみならず環境や社会への貢献度を評価する仕組みが普及しています。日本においても、Jリーグが気候変動問題の解決に向けた「気候アクション」を推進しており、その一環として2026年からSPLへ参画するなど、フットボールクラブの価値を地域や環境への貢献度で測る新しい時代が到来しています。

鹿島アントラーズは、自社施設の太陽光発電導入によるエネルギー地産地消モデルの構築や、ファンと連携した移動時の排出量削減など、スポーツの熱量を活かして地域社会全体のサステナビリティを底上げする実践的な取り組みを推進してきました。

今後、クラブ独自のサステナビリティ活動をさらに深化させるともに、Jリーグが2026年から参画した国際的な環境評価指標であるSPLにも対応していくことで、地域、パートナー、ファン・サポーターとともに、より持続可能な地域社会の実現を目指しています。

当社は、「次世代によりよい世界を。」というミッションのもと、国内累計導入社数No.1*のサステナビリティAIプラットフォーム「ASUENE」を提供しています。高度なAIを実装したScope1-3の排出量の算定や報告・情報開示に加え、国内外の規制やイニシアチブに対応した専門的なコンサルティングも提供しています。

スポーツを通じた新たな環境価値の創出や脱炭素社会の実現に向けた課題解決に取り組む中で、アントラーズが推進するテクノロジーとスポーツの力を掛け合わせた地域貢献の可能性に強く共感し、今回のパートナーシップ契約に至りました。

両社との取り組みの内容

当社と鹿島アントラーズは、本提携に基づき「CO2排出量の見える化とJリーグ気候アクション・SPLコンサルティング支援」および、「ASUENE ACADEMY」を通じた「環境教育と人材育成」について取り組みを実施します。両社のCO2排出量の見える化・削減に向けたソリューションとスポーツの現場を通じた実践力・発信力を融合させます。

今後、当社は、脱炭素・ESG経営のソリューションを活用し、次世代が安心してサッカーを続けられる社会と脱炭素社会の実現を推進します。

Sport Positive Leaguesとは

「Sport Positive Leagues（SPL）」は、クラブの気候アクションを数値化し、その進捗や目指すべき方向性を一目で把握できる仕組みです。参画リーグの所属クラブを対象に、気候変動対策にとって重要な12項目の取り組み状況について、スポーツ界特有の環境パフォーマンス、例えば、試合会場や施設のエネルギー効率、再生可能エネルギーの利用、リサイクルや廃棄物削減の取り組み、ファンや選手の移動に伴うCO2排出量の管理、ホームタウンとの連携や選手等への環境教育の推進などの多岐にわたる活動の効果をデータとして収集します。

その後、SPL独自のスコアリングシステムで定量的に効果分析が行われ、エネルギー、廃棄物、交通など、カテゴリーテーマ別に加重を設けて総合点を算出。スポーツファンに馴染みのある順位表形式でSPLからリーグごとにスコアが出され、参画するクラブが横断的に紹介されます。データ駆動型のアプローチにより、環境への取り組みが可視化され、スコアを公表することで最善策の共有を促進し、より高い目標を追求する動機付けが仕組みとして備えられている点が特徴です。

https://www.jleague.jp/climateaction/spl/

各社のコメント

株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー 代表取締役社長 小泉 文明氏

「この度、国内を代表するサステナビリティ企業のひとつであるアスエネ株式会社とクラブパートナー契約を締結できましたこと、大変心強く、嬉しく思います。

鹿島アントラーズはこれまでも、ホームタウンの皆様とともに歩み、スポーツを通じた地域社会の持続可能な発展を目指してまいりました。クラブとして長年推進してきた環境課題への取り組みをさらに深化させるにあたり、現在推進中の『Jリーグ気候アクション』や、その一環として2026年から参画する『SPL』にもしっかりと呼応していく必要があります。そのためには、これまでのクラブの取り組みを客観的なデータとして可視化し、より実効性のあるアクションへと進化させ、環境課題への取り組みをさらに加速させる必要があります。

高度なAIテクノロジーと専門的な知見を持つアスエネとの協働により、当クラブにおけるCO2排出量の精緻な見える化や、地域への環境教育が飛躍的に前進するものと確信しております。今後はアスエネ様のお力添えをいただきながら、ファン・サポーター、パートナー、そして地域の皆様と一体となり、次世代の子どもたちが豊かな環境でサッカーを楽しめる未来の実現に向けて、力強く歩みを進めてまいります」

アスエネ株式会社 Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平

「鹿島アントラーズとのパートナーシップ締結を、心より嬉しく思います。JリーグがSPLに参画し、スポーツの世界でもサステナビリティへの本質的な取り組みが求められる時代となりました。

鹿島アントラーズが持つ地域への影響力やファンとの絆と、当社のソリューションを掛け合わせることで、茨城の鹿行地域から日本全体へ広がるサステナビリティのムーブメントを生み出せると確信しています。当社のミッション『次世代によりよい世界を。』の実現に向け、鹿島アントラーズとともに力強く歩んでまいります」

株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シーについて

会社名：株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー

所在地：茨城県鹿嶋市神向寺後山26-2

代表者：小泉 文明

公式サイト：https://www.antlers.co.jp/

アスエネ 会社概要

会社名：アスエネ株式会社

事業内容：

・サステナビリティAIプラットフォーム「ASUENE」

・サプライチェーンマネジメントAIプラットフォーム「ASUENE SUPPLY CHAIN」

・サステナビリティ採用AIプラットフォーム「ASUENE CAREER」

グループ会社：

・カーボンクレジット統合AIプラットフォーム 「Carbon EX」

・第三者保証/検証・開示アドバイザー「ASUENE VERITAS」

・AIデータ連携プラットフォーム「Anyflow」

・AIエネルギー削減プラットフォーム「NZero」

資本金：83億円（資本剰余金含む）

代表者：Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平

住所：東京都港区虎ノ門1-3-1 東京虎ノ門グローバルスクエア 6階

拠点：日本、シンガポール、米国、タイ、英国、フィリピン

URL：https://corp.asuene.com/

＜注釈補足＞

* ASUENE国内累計導入社数No.1：東京商工リサーチ調べ/2025年7月調査時点。