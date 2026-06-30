日本たばこ産業株式会社

JTは、「Ploom」ブランドの加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」から、新色の「グレイシャーホワイト」を、2026年6月30日より順次、CLUB JTオンラインショップ及び全国のPloom Shop等にて先行発売します。また、7月7日より順次、全国のコンビニエンスストア等にて数量限定で発売します。

「Ploom AURA」は、「いちばん旨い」一服をお届けする加熱式たばこ用デバイスです。JT独自の加熱技術”SMART HEATFLOW”により、かつてない満足感と、たばこ本来の味をお愉しみいただけます。また、”HEAT SELECT SYSTEM”により、選べる4つの加熱モードで自分の好みに応じた一服を愉しめます。さらにデザインは、繊細で有機的な曲線とコンパクトでスリムなフォルムを有し、美しさと実用性でお客様の一服を引き立てます。

「グレイシャーホワイト」の“白”は、雄大な自然の静かで力強い佇まいから着想を得たカラーです。自然界の美しさを、モダンでエレガントな“白”へと昇華したデバイスは、優雅な輝きであなたの手元を彩ります。

また、6月30日から*1、「Ploom AURA」の関連アクセサリーとして、フロントパネル1種、バックカバー1種、カーホルダー1種とワイヤレスチャージングカバー3種*2を、CLUB JTオンラインショップや全国のPloom Shop等にて発売します。

JTは、今回の「プルーム・オーラ・グレイシャーホワイト」の発売をはじめ、お客様の多様なニーズにお応えし、これまで以上にご満足いただける商品の提供、サービスの向上を目指してまいります。

*1 店舗によって発売日が異なる場合がございます。

*2 ワイヤレスチャージングカバー（3種）は数量限定で発売します。

デバイス 商品概要

■ プルーム・オーラ・スターターキット・グレイシャーホワイト

「グレイシャーホワイト」の“白”は、雄大な自然の静かで力強い佇まいから着想を得たカラーです。自然界の美しさを、モダンでエレガントな“白”へと昇華したデバイスは、優雅な輝きであなたの手元を彩ります。

【メーカー希望小売価格】 2,980円（税込）

【内容物】 デバイス、クリーニングスティック、USB Type-C(TM)ケーブル

※ USB Type-C(TM)はUSB implementers Forumの商標です。

※ スターターキット内に、ACアダプタは同梱されていません。なお、ACアダプタは、980円（税込）で別売りです。

デバイス 発売概要

「プルーム・オーラ・スターターキット・グレイシャーホワイト」を、2026年6月30日より順次、CLUB JTオンラインショップ及び全国のPloom Shop等にて先行発売します。また、7月7日より順次、全国のコンビニエンスストア等にて数量限定で発売します。

【販売チャネル 2026年6月30日】

CLUB JTオンラインショップ

https://shop.clubjt.jp/online/CategoryList.aspx?ccd=CG000230&wkcd=CG000229-CG000230(https://shop.clubjt.jp/online/CategoryList.aspx?ccd=CG000230&wkcd=CG000229-CG000230)

全国のPloom Shop（銀座店、名古屋店、なんば店）

https://www.clubjt.jp/brand-site/ploom/shops/

全国のPloom STAND

https://www.clubjt.jp/brand-site/ploom/shops/

一部たばこ販売店

https://www.clubjt.jp/brand-site/ploom/shops/

【販売チャネル 2026年 7月7日】

CLUB JT公式ONLINE SHOP楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/ploom/

CLUB JT公式オンラインショップ ヤフー店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/ploom/

全国のコンビニエンスストア

全国のたばこ販売店等

※ CLUB JTオンラインショップは2026年6月30日10時より、CLUB JT公式ONLINE SHOP楽天市場店及びCLUB JT公式オンラインショップヤフー店は7月7日10時より発売します。

※ CLUB JTオンラインショップ、全国のPloom Shop、全国のPloom STAND及び一部たばこ販売店においては、数量限定ではなく定番カラーとして継続的に販売します。

アクセサリー 商品概要

■プルーム・オーラ・フロントパネル グレイシャーホワイト（パターンド）

【メーカー希望小売価格】 1,980円（税込）

■プルーム・オーラ・バックカバー グレイシャーホワイト

【メーカー希望小売価格】 1,980円（税込）

■プルーム・オーラ・カーホルダー

【メーカー希望小売価格】 1,980円（税込）

※ 画像はイメージです。

※ デバイスは同梱されていません。

■プルーム・オーラ・ワイヤレス チャージングカバー（3種）

【カラーバリエーション】 ジェットブラック、ローズゴールド、ネイビーブルー

【メーカー希望小売価格】 2,980円（税込）

※ 画像はイメージです。

※ ワイヤレスチャージャーは同梱されていません

アクセサリー 発売概要

「Ploom AURA」のフロントパネル（グレイシャーホワイト）、バックカバー（グレイシャーホワイト）、カーホルダー、ワイヤレス・チャージングカバー3種（ジェットブラック、ローズゴールド、ネイビーブルー）を、6月30日より順次、CLUB JTオンラインショップ及び全国のPloom Shop等にて発売します。

■プルーム・オーラ・フロントパネル・グレイシャーホワイト（パターンド）

【販売チャネル 2026年6月30日】

CLUB JTオンラインショップ

https://shop.clubjt.jp/online/CategoryList.aspx?ccd=CG000231&wkcd=CG000229-CG000231(https://shop.clubjt.jp/online/CategoryList.aspx?ccd=CG000231&wkcd=CG000229-CG000231)

CLUB JT公式ONLINE SHOP楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/ploom/

CLUB JT公式オンラインショップ ヤフー店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/ploom/

全国のPloom Shop（銀座店、名古屋店、なんば店）

https://www.clubjt.jp/brand-site/ploom/shops/

一部たばこ販売店

https://www.clubjt.jp/brand-site/ploom/shops/

※ 店舗によって発売日が異なる場合がございます。

■プルーム・オーラ・バックカバー・グレイシャーホワイト

■プルーム・オーラ・カーホルダー

■プルーム・オーラ・ワイヤレスチャージングカバー（3種）

【販売チャネル 2026年6月30日】

CLUB JTオンラインショップ

https://shop.clubjt.jp/online/CategoryList.aspx?ccd=CG000231&wkcd=CG000229-CG000231(https://shop.clubjt.jp/online/CategoryList.aspx?ccd=CG000231&wkcd=CG000229-CG000231)

CLUB JT公式ONLINE SHOP楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/ploom/

CLUB JT公式オンラインショップ ヤフー店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/ploom/

全国のPloom Shop（銀座店、名古屋店、なんば店）

https://www.clubjt.jp/brand-site/ploom/shops/

※ 店舗によって発売日が異なる場合がございます。

※ プルーム・オーラ・ワイヤレスチャージングカバー（3種）は数量限定で発売します。

「Ploom」について

「Ploom」は、「いちばん旨い」一服をお届けするという信念のもと、進化を続ける加熱式たばこブランドです。旨さの源泉となるブレンド、それを最大限に引き出す加熱技術、そして存分に味わうためのデザイン。これらすべてにこだわり抜くことで満足感のある味と香り、そして豊かな時間を提供します。

「Ploom AURA」は、すべての加熱式を過去に変えるために誕生した「Ploom」ブランドの加熱式たばこ用デバイスです。たばこ葉の喫味成分を余すことなく抽出する”SMART HEATFLOW”により、かつてない満足感、そしてたばこ本来の味と吸いごたえを最初から最後までお愉しみいただけます。また、”HEAT SELECT SYSTEM”により、お客様ご自身に最適な一服をお選びいただくことが可能です。さらに、美しさと実用性を兼ね備えた、繊細で有機的な曲線とコンパクトでスリムなフォルムにより、快適な使い心地を実現しました。 「Ploom AURA」は味わい、美しさ、心地よさ、すべてを革新し、お客様に格別の一服を約束します。

「Ploom CUBE」は、「Ploom AURA」同様の味わい・機能を、プルームブランドの原点のスタイルでお愉しみいただける加熱式たばこ用デバイスです。ラウンデッドキューブ形状を採用し、手のひらに収まるデザインに仕上げました。「Ploom CUBE」は味わいにもデザインにも妥協しないお客様に、もうひとつの選択肢をお届けします。

＜Ploom専用カスタマーサービス＞

電話番号：0120-108-513

受付時間：10:00～21:00

休業日：12月30日～1月4日